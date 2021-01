La Foire de l’emploi virtuelle Beauce-Etchemins se tiendra le 26 mars

La Chambre de commerce de Saint-Georges (CCSG) a annoncé la tenue de la 15e édition de la Foire de l’emploi Beauce-Etchemins qui se tiendra le vendredi 26 mars prochain de 10 h à 19 h. En raison de la pandémie de COVID-19, cette édition de déroulera en mode virtuel.

Les personnes en recherche d’un emploi pourront profiter de cette occasion pour discuter avec les employeurs de la région sur les opportunités de carrières qui s’offrent à elles.

« Nous avons en région de nombreux besoins de main-d’œuvre. Il n’était donc pas question d’annuler la Foire de l’emploi Beauce-Etchemins 2021. Comme chaque année, l’événement aura lieu au printemps, mais cette fois-ci, il se tiendra en virtuel. Nous croyons que cette nouvelle formule nous permettra de faire rayonner les entreprises de notre région partout à travers la province et de proposer de nombreuses offres d’emploi diversifiées et intéressantes à tous les Québécoises et les Québécois à la recherche d’un emploi. De ce fait, les employeurs auront également accès à une plus grande banque de candidats », a expliqué Annie Gilbert, directrice générale de la CCSG.

Chaque année, la Foire de l’emploi Beauce-Etchemins permet à de nombreuses entreprises de faire connaître les opportunités d’emplois et de carrières offerts au sein de leur équipe auprès de plusieurs candidats.

Lors de cette 15e édition, le kiosque virtuel mettra de l’avant l’entreprise, ses couleurs, ses valeurs, ces vidéos et ses offres d’emploi et permettra aux entrepreneurs de rencontrer de façon informelle, rapide et humaine les candidats qui pourraient un jour faire partie de leur équipe.

Inscriptions et achalandage

Dès maintenant, toutes les entreprises souhaitant y participer et ayant des postes à combler peuvent réserver leur kiosque au coût de 550 $. Pour ce faire, il suffit de remplir le formulaire en ligne disponible sous l’onglet « Activités à venir », sur le site de la Chambre de commerce de Saint-Georges. La date limite d’inscription est le 20 février et les places sont limitées.

Rappelons que la dernière édition de la Foire de l’emploi Beauce-Etchemins a obtenu une quantité record d’inscriptions en kiosque pour un total de 89. L’événement qui se tenait à l’hôtel Le Georgesville a accueilli sur place plus de 750 chercheurs d’emploi. Ces derniers ont pu prendre connaissance des 650 emplois et plus qui s’offraient à eux.