Reprise des activités du Club Toastmasters de Saint-Georges

Les rencontres hebdomadaires du Club Toastmasters de Saint-Georges ont pris une nouvelle tournure et se sont déroulées virtuellement depuis le mois d’octobre. Ce fut l’occasion pour les membres d’expérimenter et d’apprendre à maitriser la logistique de ces rencontres.

Ce fut même l’occasion de combiner les activités avec d’autres clubs, plus particulièrement ceux de Lévis et de l’Université Laval. Plusieurs membres ont aussi participé à des rencontres virtuelles d’autres clubs Toastmasters se déroulant ailleurs dans le monde.

Les rencontres via ZOOM, Team, Messenger et autres plateformes deviendront par ailleurs monnaie courante dans la société après la pandémie, car les avantages sont maintenant évidents : télétravail, productivité améliorée avec la diminution des déplacements, augmentation de la participation à des rencontres d’organismes régionaux, provinciaux ou nationaux entre autres. Le club Toastmasters de Saint-Georges, parrainé par Toastmasters International, a développé une expertise dans la tenue de rencontres virtuelles dans le cadre de sa mission de communications et leadership.

Toastmasters est une organisation internationale, à but non lucratif, formée de bénévoles, visant à aider les gens à s’exprimer devant un groupe de personnes avec confiance, développer leur leadership et leurs communications interpersonnelles, à gagner en confiance, à tenir des réunions structurées et productives et à prendre la parole sans y être préparé.

Des rencontres ont lieu tous les mercredis de 19h30 à 21h00 sur la plateforme ZOOM. Le club invite toutes les personnes intéressées à assister à une rencontre. Une confirmation est nécessaire pour obtenir le lien WEB et les codes d’accès.

Lors des deux premières rencontres, les invités n’ont pas l’obligation de prendre la parole sauf dans le but de se présenter. L’objectif est ainsi d’observer le déroulement d’une rencontre type et de déterminer si Toasmasters peut répondre à leurs objectifs d’apprentissage.

Le club de Saint-Georges a été fondé en 1998 par la Chambre de commerce de Saint-Georges. Il a aidé environ 200 personnes de la région, provenant de tous les horizons, à améliorer leurs communications et à tenir des réunions productives.