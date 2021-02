Le 26e Salon des Communications se tiendra en ligne

Le 26e Salon des communications (SDC), organisé par des étudiants du baccalauréat en communication publique de l’Université Laval, devait avoir lieu le 12 mars prochain au Musée de la Civilisation de Québec, en raison de la pandémie il se tiendra finalement en ligne et sera diffusé le 26 mars à 17 h.

Né d’une collaboration avec Claude Cossette en 1994 (le fondateur de Cossette, l’agence No1 au Canada), le Salon des communications est le produit d’une relève étudiante qui travaille dans le même sens durant huit mois, année après année, pour concevoir un événement qui saura faire bénéficier tant les étudiants que les professionnels du milieu.

À l'occasion de la 26e édition 2.0 et de l'actualisation de l'image du Salon, son concept est réinventé : celui-ci consiste maintenant en deux panels de discussions avec des conférenciers et conférencières faisant honneur aux trois grandes branches de la communication publique à l'Université Laval, tels le journalisme, les relations publiques et la publicité, suivi d'une période de réseautage.

Enfin, le Salon des communications est un clin d'œil aux perspectives d'emploi du domaine et au recrutement.

La formule entièrement en ligne permettra aux professionnels de prendre place dans des salles virtuelles auxquels les participants pourront se promener et poser leurs questions lors de la période de réseautage qui se donnera en direct. L'organisation veillera à ce que les professionnels et les étudiants puissent profiter de cette soirée de réseautage pour créer des liens d’affaires.

C’est donc une excellente occasion pour les agences de découvrir la relèves et d’augmenter leur notoriété et pour les étudiants d’avoir un premier contact avec les employeurs.

La nouvelle direction en place souhaite en mettre plein la vue pour compenser le fait que l’édition de l’an dernier n’ait pas eu lieu. Cette année, le Salon sera sans précédent, puisqu'elle a réussi à aller chercher des personnes connues du grand public et très bien réputées dans leur domaine.

Ainsi, les conférenciers sont :

- Frédérique Guay (TVA/TVA SPORTS)

- Luc Du Sault (LG2, partenaire, vice-président, directeur de création)

- Paul Wilson (GROUPE CH, vice-président principal communications et affaires publiques)

- Julie-Anne Vien (NATIONAL, associée directrice)

- Pierre-Olivier Zappa (TVA, journaliste, présentateur de nouvelles)

- Thara Tremblay-Nantel (THARA COMMUNICATIONS, présidente fondatrice)

- Samantha McKinley (FEQ, directrice des communications)

- Janie Thériault (LOTTO-QUÉBEC, directrice communication marketing)

Bien que le Salon des communications s’adresse à un public qui baigne dans le monde des communications, tout le monde est le bienvenu.