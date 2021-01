Samuel Poulin : président d'honneur de la Semaine des régions 2021

Place aux jeunes en région (PAJR) et le Mouvement Desjardins annoncent la 10e Semaine des régions, dont la présidence d’honneur sera assurée par Samuel Poulin, adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse et député de Beauce-Sud.

« Je suis un régionaliste; un gars des régions. C’est donc une fierté, pour moi, d’être le président d’honneur de la 10e Semaine des régions, une occasion toute spéciale de faire la promotion de la beauté et de tout le potentiel du territoire québécois. Au cours de la dernière année, bon nombre de Québécoises et Québécois ont manifesté un engouement particulier pour le calme, la nature et les grands espaces qu’offre notre province. Avec les activités organisées pour la Semaine, nous avons une occasion en or de canaliser l’intérêt et la curiosité de nos jeunes et de leur montrer que s’établir en région représente la possibilité de s’épanouir sur les plans professionnel et personnel. Bonne Semaine à toutes et à tous. Je suis convaincu qu’il s’agira d’une semaine mémorable! », de dire Samuel Poulin.

Se déroulant du 1er au 5 février 2021, la Semaine des régions vise à faire découvrir aux jeunes adultes qualifiés les perspectives de carrière, le style de vie et les opportunités d’affaires en région.

Afin de s’adapter à la situation actuelle et tout de même célébrer en grand sa 10e édition, la Semaine des régions se réinvente essentiellement en mode virtuel. à

C’est grâce à la force de son réseau plus grand que jamais ainsi que de ses partenaires que Place aux jeunes mettra de l’avant des dizaines d’initiatives qui auront pour but de mettre la lumière sur les régions du Québec.

2020 aura été, pour plusieurs, une année de remise en question, de réflexion sur le plan personnel et professionnel, et nombreux ont tourné leur attention vers les régions à caractère rural. Motivés par la recherche d’espace, de tranquillité et de liberté, plusieurs jeunes en ont profité pour prendre le chemin des régions.

« Depuis les 30 dernières années, Place aux jeunes en région (PAJR) développe son réseau sur l’ensemble des territoires ruraux québécois. Ce sont plus de 80 agents qualifiés qui possèdent une fine expertise terrain et qui offrent leur soutien, sans frais, aux 18-35 ans qualifiés, et ce, grâce au soutien du gouvernement et des partenaires locaux. Depuis maintenant 10 ans, la Semaine des régions nous permet de mettre de l’avant la richesse des emplois disponibles, l’accessibilité à la propriété et les possibilités d’avenir en région. De plus, 2020 nous a apporté une normalisation du phénomène du télétravail, ce qui permet plus facilement de travailler en région et par le fait même de prendre un nouveau départ en région. Cela t’intéresse? Viens y trouver ta place! », d'exprimer Luc Dastous, président de Place aux jeunes en région.