Le premier « Mois de la mécatronique » est dévoilé en Beauce-Etchemins

Huit organismes partenaires ont dévoilé aujourd'hui la tenue de la première édition du Mois de la mécatronique en Beauce et dans les Etchemins qui aura lieu du 15 février au 15 mars 2021.



Le Mois de la mécatronique est un rassemblement d’activités ayant pour but de mobiliser les entreprises à l’importance de la mécatronique et de leur migration vers les méthodes d'intégration des technologies virtuelles dans la production, communément appelé « l'industrie 4.0 ».

L'événement a pour objectif de faire de la région un pôle d’excellence en mécatronique.

Pour ce faire, des activités virtuelles sont organisées afin d'informer, de sensibiliser, de vulgariser et de partager les savoir-faire et réalisations technologiques d’ici auprès de la communauté d’affaires de la Beauce et des Etchemins.

Cette première édition 100% virtuelle s’adresse aux professionnels, entrepreneurs, employés, étudiants ou curieux qui désirent découvrir et s’inspirer autour de la science méconnue de la mécatronique.

Cette initiative est organisée par le Conseil économique de Beauce (CEB), le CLD Robert-Cliche, Développement économique Nouvelle-Beauce (DENB), la MRC des Etchemins, le Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE), le Cégep Beauce-Appalaches, le Centre universitaire des Appalaches (CUA) et MECANIUM.

Programmation

Au programme, cinq capsules vidéo à saveur informative et technologique seront lancées au cours du mois et porteront sur différents sujets comme : l’introduction à la mécatronique, des portraits d’entreprises et leurs avancées technologiques ainsi que des programmes de formations techniques reliés à la mécatronique.

De plus, cinq webinaires thématiques feront partie de la programmation:

L’industrie 4.0 : entre mythe et réalité » avec Mme Loubna Benabbou professeur à l’UQAR;

La réalité virtuelle, un outil magique pour la conception de machines

L’IOT sous un regard pratique par MECANIUM;

L’IOT sous un regard pratique par MECANIUM; Comment on intègre la mécatronique à un produit par Beauce Numérique;

Les opportunités de la 5G dans le secteur manufacturier par Telus.

Également, divers articles seront mis de l’avant lors de l’événement par le Cercle innovation manufacturier et agroalimentaire.

Une entrevue avec Clément Gosselin, professeur à la Faculté des sciences et de génie à l'Université Laval et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en robotique et mécatronique sera aussi présentée.

L’événement se terminera par la publication d’un répertoire des ressources régionales offrant de l’accompagnement aux industries qui désireraient entamer des projets mécatroniques et débuter leur virage vers le 4.0.

Comment participer?

Les personnes intéressées sont invitées à suivre la page Facebook Le Mois de la mécatronique ainsi qu'à consulter la programmation complète sur le site Internet du Conseil économique de Beauce.