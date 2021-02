La CNESST adapte ses guides de normes sanitaires relatifs à la COVID-19

À la suite de l’annonce du gouvernement du Québec visant les assouplissements qui seront apportés aux mesures sanitaires en vigueur à compter de lundi 8 février, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) apporte certains ajustements à sa Trousse COVID-19.

« Les guides de normes sanitaires en milieu de travail relatifs à la COVID-19 représentent l’outil sur lequel nous devons nous appuyer pour assurer le respect des normes sanitaires en vigueur dans les différents milieux de travail. La santé et la sécurité des travailleuses et travailleurs sont une priorité pour notre gouvernement. Dans le contexte de la pandémie, nous devons nous assurer que les milieux de travail sont sécuritaires et que chaque personne évolue dans des conditions sanitaires optimales. Documents évolutifs, ces guides sont rapidement mis à jour par la CNESST dès que la situation le requiert. Il est important de les consulter régulièrement et de respecter scrupuleusement les mesures qui y sont présentées. La situation s’améliore, mais demeure fragile », de dire Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

On y retrouve donc un guide générique de normes sanitaires en milieu de travail et sept guides spécifiques à certains secteurs.

Les guides des secteurs suivants sont concernés :

• Activités intérieures et extérieures de sport, de loisir et de plein air;

• Arts de la scène, salles de spectacle et cinémas;

• Commerce de détail et centres commerciaux;

• Commerce de gros;

• Institutions muséales et bibliothèques;

• Restauration et bars;

• Soins personnels et esthétiques.

Rappelons que ces guides ont été conçus au printemps 2020, en collaboration avec les représentants des travailleurs, des travailleuses et des employeurs de chacun des milieux concernés, pour que les activités puissent reprendre ou continuer dans les conditions les plus sûres et les plus saines possible dans le contexte de la pandémie.

Ils ont pour but de soutenir les employeurs ainsi que les travailleuses et les travailleurs dans leur prise en charge de la santé et la sécurité.

Bien que ces guides soient déjà évolutifs pour s’adapter aux lignes directrices émises par la Santé publique, une référence sera ajoutée concernant les mesures applicables pour la clientèle, notamment le taux d’occupation des commerces et les mesures spécifiques à certains secteurs.