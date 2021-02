Campagne de recrutement pour la Chambre de commerce de Saint-Martin

La Chambre de commerce de Saint-Martin de Beauce a lancé le 26 janvier dernier sa 36e campagne annuelle de recrutement sous le thème « S’unir pour sortir plus fort de la crise ! » L’objectif est de 120 membres et c'est Charles Bolduc, entrepreneur, qui en assume la présidence.

Dans l’invitation à devenir membres de l’organisation de développement qu’il a adressée aux gens d’affaires, Charles Bolduc a motivé son implication en ces termes : « À titre de propriétaire d’une entreprise alimentaire en expansion, Bolduc L’Authentique inc., et de membre du conseil d’administration de la Chambre de commerce de Saint-Martin, j’ai pu apprécier combien l’action de cet organisme de concertation et de promotion économique a été favorable, depuis sa création, au développement des affaires et au maintien d’une économie locale florissante malgré les difficultés rencontrées. »

« Malgré la difficile année 2020 que l’on vient de laisser, les bénévoles qui s’impliquent au sein de la Chambre de commerce de St-Martin n’ont pas baissé les bras et continuent de compter sur le soutien de tous les gens d’affaires du milieu en 2021 pour poursuivre leurs efforts en vue de la préservation et du développement de services de proximité, du maintien et de la création d’emplois », a-t-il ajouté.

Au sujet des projets sur la table de travail en 2021, monsieur Bolduc a référé au plan d’action adopté par le conseil d’administration.

« Parmi les projets auxquels tous et toutes travaillent en 2021, il y a, notamment, la réalisation d’une campagne spéciale de promotion de l’achat local, la mise en place de mesures de soutien à l’établissement et au maintien de commerces de proximité, la recherche d’incitatifs au développement domiciliaire et la construction d’un motel industriel pour l’accueil de nouvelles entreprises. »

« S’unir pour sortir plus forts de la crise, telle devrait être notre devise en 2021. Après 36 ans d’existence, La Chambre de commerce de St-Martin de Beauce veut continuer d’œuvrer à la défense des intérêts de ses membres et au développement durable de la municipalité de Saint-Martin », de conclure le président de la campagne de recrutement 2021.

Encan-Bouffe-Détente, annulation et report

La Chambre de Commerce tient habituellement son activité annuelle de promotion et de financement baptisée « Encan-Bouffe-Détente » le premier samedi de février au centre paroissial de Saint-Martin.

Contraint d’annuler et de reporter à une date indéterminée cette activité en raison de la pandémie qui

sévit, le conseil d’administration s'est résolu de mettre en valeur d’une autre façon les produits et services offerts dans la municipalité en y organisant une campagne spéciale de promotion de l’achat local auprès des travailleurs et travailleuses des industries manufacturières participantes.

La campagne s’échelonnera sur toute l’année 2021. Quatre tirages trimestriels de bons d’achat local de 25 $ l’unité y seront tenus en avril, juin, septembre et décembre. Plus de détails seront fournis en avril 2021.