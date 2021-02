La Foire de l’emploi Beauce-Nord sera 100 % virtuelle

Du 24 au 30 avril, la 9e Foire de l’emploi Beauce-Nord proposera un événement de recrutement en formule complètement virtuelle sous le thème Trouve ton emploi de rêve en un clic.

L’objectif est de réunir, en un seul endroit, les personnes en emploi, retraitées ou aux études qui cherchent à réorienter leur carrière, à améliorer leurs conditions ou simplement, à intégrer le marché en dénichant l’emploi de leur rêve, avec les entreprises d’ici. À cet effet, la plateforme Web de la foire proposera plusieurs fonctionnalités.

L’événement se déroulera en deux temps. Premièrement, du 24 au 28 avril, les chercheurs d’emplois pourront consulter la section des entreprises participantes, repérer celles qui les intéressent, les nombreux emplois offerts et ultimement postuler. Un formulaire en ligne sera disponible pour les personnes sans curriculum vitae. Les chercheurs seront aussi appelés, s’ils le désirent, à prendre rendez vous en ligne avec les entreprises qui les intéressent pour poser leurs questions et discuter de leurs attentes, par vidéo.

Les 29 et 30 avril, les recruteurs seront en ligne pour discuter en direct par vidéo avec les chercheurs d’emploi. Un espace de clavardage sera aussi mis à leur disposition. Un soutien technique sera offert pour aider les internautes à utiliser la plateforme.

« Nous avons à cœur de créer des rencontres profitables entre les employeurs et les employés et de démontrer que trouver un emploi épanouissant, tant le sur le plan personnel que professionnel, c’est tout à fait possible. Et de l’autre côté, les entreprises, dont nous avons tant besoin pour notre économie, nous voulons leur proposer des candidats motivés en grand nombre », explique Sophie Breton, coordonnatrice de la Foire de l’emploi Beauce-Nord, par voie de communiqué de presse.

Dès maintenant, les entreprises sont invitées à s’inscrire à la foire via le site Web.

L'événement est rendue possible grâce à la contribution financière du gouvernement du Québec, avec la collaboration du Carrefour jeunesse-emploi Beauce-Nord, de Développement économique Nouvelle-Beauce, du Centre local de Développement Robert-Cliche, du Cégep Beauce-Appalaches et de la Coopérative de services à domicile Beauce-Nord.