Michelle Bizier se joint à l’équipe de Chronocité en tant que co-propriétaire et partenaire de la boutique de vélos de Saint-Georges, vient d'annoncer l'autre co-propriétaire, Daniel Drouin

Comptable professionnelle agréée, Mme Bizier cumule plusieurs années d’expérience en cabinet comptable et en entreprise. Au cours de son parcours, elle a développé diverses habiletés et compétences qui seront des atouts importants à la continuité et au succès de Chronocité.

« Sa passion pour les sports de plein air et son intérêt pour le service à la clientèle ne sont que quelques aspects qui ont motivé son désir à devenir co-propriétaire. Nous sommes ravis d’accueillir Michelle, que notre équipe connaît de longue date, et nous sommes impatients de présenter nos nouveautés pour les prochaines années », a indiqué M.Drouin par voie de communiqué de presse.

En plus de Mme Bizier, trois étudiants, mordus de vélo de montagne, se joignent également à l’équipe.

« Je suis appuyée par une équipe incroyable, qualifiée et enthousiaste qui a à cœur les besoins de nos clients. Une belle relève y est assurée. Je suis privilégiée de faire partie de cette équipe et c’est pour moi un beau défi de pouvoir contribuer au succès de Chronocité », a précisé la nouvelle co-propriétaire.