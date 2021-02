Expo de Saint-Prosper : les organisateurs sont déterminés à la tenir cette année

La 51e Exposition de Saint-Prosper, qui devait se tenir du 19 au 23 mai, est finalement reportée à l'automne en raison des incertitudes apportées par la pandémie. Le comité d'organisation veut s'assurer de pouvoir tenir son événement.

« On a pris la décision tout de suite, car rien n’indique que les grands rassemblements intérieurs seront permis d’ici mai », a expliqué Guillaume Rodrigue, président du comité de l’Exposition. « Et puis les exposants posaient de plus en plus de questions alors on s’est dit qu’on pourrait confirmer tout de suite qu’il n’y aurait pas d’expo en mai. »

L’équipe travaille donc sur un plan B et prévoit peut-être de tenir sa 51e Exposition à l’automne, pendant l’Action de grâce.

Près de 60 exposants de la région participent habituellement à l'événement.

«On veut garder la motivation des bénévoles du comité organisateur. On travaille également pour reprendre le calendrier normal en 2022. Faire une édition cette année, c’est bon pour nous, c’est bon pour les exposants et puis c’est bon pour les gens qui seront sûrement contents de reprendre un certain dynamisme dans le milieu quand les rassemblements seront à nouveau permis. »

L’exposition se déroule habituellement sur la surface de la glace au centre récréatif de Saint-Prosper. Cependant, cette dernière ne sera pas accessible à l’automne. « On pourrait par contre, accueillir les exposants dans la salle et avoir un chapiteau chauffé pour faire différentes activités, on est en train de regarder les différentes options. »

La dernière édition remonte déjà au mois de mai 2019 qui marquait la 50e exposition. « Alors on espère qu’à l’automne, on pourra tenir notre événement sinon on attendra… », de conclure Guillaume Rodrigue.