Trois employeurs qui croient en la réussite éducative

Dans le cadre des Journées de la Persévérance scolaire 2021 (JPS2021) qui se déroulent du 15 au 19 février 2021, le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud a souligné l’implication de trois employeurs de la région qui se démarquent par leur engagement dans la réussite éducative de leurs employés.

Industrie Bourneuf, Garaga et Shell Super Soir Lacroix Nord se sont tous les trois vu remettre cette distinction pour avoir mis en place plusieurs pratiques qui favorisent une bonne conciliation études-travail, en plus de soutenir la motivation scolaire.

« Chez Industrie Bourgneuf, on considère les étudiants comme la relève de demain. Il importe donc de s’adapter à leurs besoins pour maximiser leurs chances de réussir et ensuite s’insérer sur le marché du travail à titre de diplômé. Nous faisons de leurs études : une priorité », de mentionner Carol-Anne Busque, conseillère en ressources humaines.

« Favoriser la conciliation études-travail en ajustant les horaires selon les besoins d’études et en fonction des examens leur permet d’avoir moins de stress et contribue à maintenir un lien de confiance entre gestionnaires et employés. Nous allons toujours prioriser les études de nos employés et les aider à avancer dans ce parcours », de dire Denis Moisan, Superviseur secteur Québec/Beauce-Appalaches chez Super Soir.

« En tant qu’entreprise, Garaga voit tous les jours à quel point les gens qui ont su parfaire leurs connaissances dans toutes sortes de domaines sont un des piliers les plus importants de notre réussite. Voilà pourquoi nous tenons à contribuer au succès des étudiants en leur accordant toute la latitude dont ils ont besoin pour continuer et réussir leurs études, tout en conservant un emploi », de souligner Caroline Carrier, Directrice - Solutions & Marketing Numérique.

« Nos entreprises en Beauce sont des partenaires dans la réussite éducative de nos jeunes. La créativité des employeurs, jumelée à la détermination des étudiants, peuvent mener à des résultats prometteurs. C’est toute notre communauté qui participe à former la relève de demain. Le proverbe est clair : Ça prend tout un village pour élever un enfant. Les 3 entreprises honorées sont de beaux et bons exemples de solidarité envers nos jeunes. Félicitations à tous les lauréats », a souligné Samuel Poulin, Député de Beauce-Sud et adjoint parlementaire au premier ministre, volet jeunesse.