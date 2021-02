Ophélie Gonthier et Karen Montembeault intègrent l'équipe de Destination Beauce

Destination Beauce a présenté deux nouvelles membres de son équipe, Ophélie Gonthier à titre d’agente de développement touristique et Karen Montembeault comme agente communication et marketing.

Ophélie Gonthier

Diplômée en tourisme du Cégep de Matane et possédant un solide bagage en communication, en accueil touristique et en accompagnement d’entreprise, Ophélie est une passionnée de tourisme et du Québec.

En poste depuis le 27 janvier dernier, elle est actuellement accompagnée par Émilie Gagnon pour une période de transition.

Karen Montembeault

Diplômée en communication, rédaction et multimédia de l’université de Sherbrooke, elle a aussi réalisé des études à la Westfield State University du Massachusetts.

Nouvellement beauceronne, elle est en poste depuis ce lundi 15 février.

Assemblée générale annuelle

Le 18 mars prochain, à 18 h 30, les citoyens de la Beauce qui le souhaitent pourront participer à l'Assemblée générale annuelle. À l'ordre du jour, l'élection de trois représentants.

- Représentant Nouvelle-Beauce

- Représentant Robert-Cliche

- Représentant Beauce-Sartigan

Vous pouvez déposer votre candidature auprès de Destination Beauce jusqu'au 10 mars.