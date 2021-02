Coop Alliance: Une année positive malgré le contexte

La Coopérative Alliance a présenté les résultats positifs du dernier exercice financier à ses membres lors de la tenue de son assemblée générale annuelle, le 18 février dernier.

Au cours de cette assemblée, le président Camil Faucher, le directeur général sortant, Marco Nadeau ainsi que la directrice financière par intérim, Maryline Champoux ont présenté les faits saillants de la dernière année.

Ainsi, les ventes atteignent 50.8 millions de dollars en augmentation de 12.8 % et le bénéfice net s’élève à 1.4 M$. Ces résultats, sont entre autres attribuable à la confiance de sa clientèle et aussi à la ristourne de Sollio Groupe Coopératif (anciennement la Coop Fédérée). La Coop Alliance a déclaré le versement d’une ristourne historique de 764 000 $. Ces résultats consolident la solidité financière de La Coop Alliance. L’avoir des membres poursuit sa progression et représente maintenant 20.1 M$.

Malgré une assemblée générale en mode virtuel, les membres de La Coop Alliance étaient encore une fois en grand nombre pour connaître les résultats de leur entreprise.

Plusieurs évènements ont impactés défavorablement l'industrie en 2020 (Grève du CN, blocus ferroviaire, fermeture des usines, grève au port de Montréal) nuisant à l’approvisionnement de chacun de de ses secteurs d’activités. D’autre part, les restrictions mises en place pour contrôler la pandémie ont favorisé ses commerces de détails. Le confinement et les interdictions de voyage imposés par le gouvernement ont créés un engouement sans précédent chez les consommateurs pour la rénovation et l’aménagement de leur environnement. Les ventes du secteur détail, jumelé à des diminutions d’heures d’ouverture ont permis d’augmenter significativement la rentabilité des quincailleries.

L’année fût très difficile pour les opérations quotidiennes avec toutes les mesures sanitaires mise en place. L’effort déployé par tous les employés est un élément important de la réussite de la coopérative.

L’assemblée générale de la coopérative a aussi permis de remettre à sept jeunes de la relève une bourse par l’entremise du fonds coopératif d’aide à la relève. Ces jeunes se sont partagé 31 258 $, ce qui porte à plus d’un quart de million remis aux jeunes de la relève de la région au cours des 12 dernières années. Deux nouveaux jeunes se sont joints au groupe et mériteront un support financier pour les trois prochaines années.

Aussi, tel qu’il fût décidé l’automne dernier par les membres, La Coop Alliance fusionnera au 1er novembre prochain avec Avantis Coopérative.

La Coopérative couvre un territoire qui va de Beauceville jusqu’au-delà de Lac-Mégantic tout en couvrant le territoire le long de la rivière Chaudière sur un côté et en passant par Lambton et les limites du Grand Lac St-François à l’opposé.