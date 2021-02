Un coussin écoresponsable fabriqué dans la région

Le manufacturier de vêtements Attraction, du Lac-Drolet, vient de lancer une nouvelle collection de coussins de feutre constitués à 100 % de matières recyclées et composés d’une bourre fabriquée à partir de retailles textiles de l'entreprise.

« Difficile de trouver un coussin plus écoresponsable sur le marché! », signale Julia Gagnon, vice-présidente opérations chez Attraction.

La housse extérieure des coussins est composée à 100 % de fibres recyclées mixtes. Ce feutre est fait à 80 % de vêtements usagés, normalement destinés à l’enfouissement et 20 % de fibres de polyester régénérées afin d’assurer la stabilité du produit. Sans teinture ajoutée, la couleur du feutre provient du tri minutieux des vêtements usagés.

La bourre, quant à elle, est composée de tissus 100 % récupérés mixtes de première qualité, soit principalement du coton biologique et du polyester recyclé. De plus, les retailles de tissus sont transformées par Coup de Pouce, une entreprise permettant le développement de l’employabilité de jeunes en difficultés d’apprentissage. L’achat d’un seul coussin permet de revaloriser les retailles de tissu générées par la production de cinquante vêtements.

« Il s’agit d’un nouveau marché pour Attraction et d’autres produits sont en développement présentement pour compléter l’offre et maximiser la revalorisation de nos rebuts. La crise a sérieusement secoué notre entreprise et impacté nos volumes de ventes, mais nous sommes confiants qu’à terme, elle aura fait de nous des entrepreneurs plus innovateurs et écoresponsables », assure pour sa part Sébastien Jacques, co-propriétaire et vice-président du développement des affaires.