Vincent Roy : entrepreneur à toute épreuve

Vincent Roy, établi à Vallée-Jonction, est une personne active et ambitieuse qui ne s’est pas laissé abattre par la maladie bipolaire qui lui a été diagnostiquée à l’âge de 16 ans.

Il est le propriétaire de l’entreprise Gabion Express, située dans sa ville de résidence, depuis sa création en 2017. Société qui fabrique des murs de gabions à travers l’ensemble du Québec. Lorsque la pandémie sera terminée, il souhaite d’ailleurs se développer en Europe pour y vendre ces cages en métal remplies de pierre qui servent à construire des murs ou des clôtures esthétiques.

« En fait, j'ai trois projets en ce moment, Vincent Roy le conférencier, Gabion Express et Pierre Express, une compagnie en développement pour vendre des produits en sac pour les quincailleries du Québec », a-t-il expliqué à EnBeauce.com dans une entrevue téléphonique.

Une carrière active et prolifique

Son père a démarré l’entreprise R.C. Roy Inc en 1990 et Vincent y a travaillé aussitôt qu’il en a eu l’âge, comme opérateur de machinerie lourde notamment.

« Après mon secondaire, j’ai fait un DEP en mécanique industrielle, un DEP en électricité et un ESP en automatisation. Ensuite je suis retourné travailler pour mon père dans les carrières, en 2010 environ. »

Puis, en 2012, à travers l’entreprise familiale, l’homme d’aujourd’hui 30 ans a lancé son projet Multi-sable R.C. Ltée qu’il a d’ailleurs racheté à son père en novembre 2020. Au même moment, l’entrepreneur a créé Pierre Express qui fabrique des matériaux de sables et des pierres décoratives.

« En 2017, j’ai lâché l’éponge avec Multi-sable et j’ai démarré la compagnie Gabion Express. Ensuite, j’ai commencé à travailler avec des compagnies de la région pour avoir mes matériaux, les grilles, etc. Cela m’a permis de vendre quelques projets à Montréal et Québec. Par la suite, en 2018, j'ai décidé d’importer mes grilles de l’Europe et j’ai formé 14 installateurs certifiés pour installer mes produits à travers le Québec. En date d’aujourd’hui, on est 25 installateurs. Ça a été une bonne année, mais avec trop de choses finalement. »

Retomber en bas de l’échelle

Dû à une année intense de travail, peut-être trop, Vincent Roy a fait un nouvel épisode psychotique en octobre 2018, comme il avait déjà connu en 2006, 2010 et 2014.

« J'ai été hospitalisé deux mois en psychiatrie pour ensuite retomber en bas de l’échelle en 2019. J’avais des envies suicidaires et je voulais tout vendre. Ça prend deux mois d’hospitalisations et plus d’un an à se relever à chaque fois. »

C’est ainsi qu’en mai 2019, il a vendu tous les actifs de la compagnie Gabion Express et a arrêté.

Rien ne l’arrête

Une fois relevé de cet épisode difficile, il divorce au début du mois de mai 2020 et relance en même temps son entreprise Gabion Express.

« J’ai appelé tous mes partenaires et j’ai quand même vendu 29 projets à travers le Québec en 2020, malgré la COVID. »

C’est également début 2020 que Vincent a monté son projet de conférencier. Ainsi, il a une page Facebook Vincent Roy Entrepreneur et conférencier sur laquelle il publie notamment des capsules vidéos.

« Je veux aider la cause de la maladie bipolaire. Je veux montrer que même si on a la maladie on peut quand même avoir deux entreprises, deux enfants, se marier. »

Toutes ces activités rendent la vie de Vincent Roy bien remplie, « mais bien relaxe aussi ! » Il prend toujours le temps de pêcher et de faire de la planche à neige en famille.

« Je suis très heureux et passionné de la vie ! », a conclu l’entrepreneur.