Le NRJ Spa Nordique se dote d'un volet exposition

Les propriétaires du NRJ Spa Nordique, installé aux abords du Lac-Sartigan à Saint-Alfred, ont décidé d'ajouter un volet exposition à leurs installations afin d'offrir une vitrine aux artistes et artisans locaux.

Rouan Bilodeau et Marie-Ève Poulin, invitent d’ailleurs les peintres, sculpteurs et illustrateurs à leur soumettre des œuvres dès maintenant afin d’être les premiers à profiter de cette exposition qui se voudra évolutive au fil du temps.

Peu importe le médium choisi, les créations doivent rejoindre la thématique des cinq éléments constituant le monde que sont la terre, le feu, l’eau, l’air et l’éther. Celles-ci pourront être achetées directement sur place par les visiteurs adeptes d’art.

« Il allait de soi de greffer le volet exposition à notre offre. Après tout, notre site au beau milieu de la forêt est une œuvre en lui-même. Nous avons tout construit à la main; les bassins, les trottoirs de pierres, les bâtiments et clôtures en bois, et ce, dans le plus grand respect de la nature », explique M. Bilodeau,

Le but est de cumuler une dizaine de toiles ainsi qu’une dizaine de sculptures pour débuter. Celles-ci garniront la collection aux côtés de l’inukshuk, l’impressionnant empilement de pierres de forme humaine, et de l’art numérique du spectacle son et lumière QuintEssence, tous deux déjà présents au spa.

En plus de proposer leurs productions artistiques au NRJ Spa Nordique dès maintenant, tous les artistes et artisans peuvent manifester leur intérêt et leur idée quant à l’œuvre à créer sur le tronc d’un pin récemment coupé.