Huit entrepreneurs de Chaudière-Appalaches reçoivent 25 000 $

Le gouvernement du Québec a décerné 75 bourses d'honneur de 25 000 $ chacune à de jeunes entrepreneurs de 18 à 35 ans, issus de 16 régions du Québec, pour favoriser le développement de leur entreprise. Parmi les gagnants, huit sont en Chaudière-Appalaches.

Une bourse d'honneur est une aide financière ponctuelle accordée à un entrepreneur prometteur afin de compléter l'offre de financement traditionnel. Chaque récipiendaire bénéficiera également d'un accompagnement gratuit d'un an, offert par le Réseau Mentorat.

La sélection des entreprises lauréates a eu lieu à la suite d'un appel de candidatures, le troisième du genre, lancé en septembre dernier. Ainsi, 410 projets ont été évalués selon, notamment, leur originalité, leur caractère novateur, leur plan marketing et leur analyse de marché.C

« Je félicite les gagnants des 75 bourses d'honneur pour l'année 2020. Le Québec a besoin de jeunes entrepreneurs en vue d'assurer sa vitalité économique, et cette initiative est une belle façon de stimuler la création d'entreprise. Je tiens à souligner la grande mobilisation des différents intervenants régionaux et la concertation entre eux. Plus il y aura d'entreprises en croissance, plus nous générerons de la richesse partout au Québec. Nous comptons sur l'énergie, la créativité et l'audace de leurs dirigeants pour faire croître et prospérer les régions », de souligner Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre de la région de Chaudière-Appalaches.

Les récipiandaires de la région

Alexandre Boucher Doddrige : Les solutions horticoles HerbiaEra

Cette société par actions, dirigée par deux promoteurs qui ont étudié en génie des systèmes électromécaniques, fabrique et commercialise des jardinières d’intérieur permettant de cultiver sans effort des fines herbes, des fleurs et des légumes grâce à un substrat préfertilisé utilisé en culture hydroponique passive qui n’exige ni pompe ni motorisation. Ces jardinières sont de plus connectées à une application mobile.

Alexandre Toulouse : ANA – Alternative adaptée

C’est en vivant auprès d’une personne stomisée qu’Alexandre Toulouse a décidé, avec sa conjointe et une autre complice, de mettre sur pied un blogue, ANA & Moi, dans le but d’informer les personnes ayant subi cette chirurgie et de les aider à mieux s’accepter. Par la suite, ANA s’est tournée vers la création de sous-vêtements adaptés et de bandeaux de taille, pratiques, confortables et esthétiques pour les femmes dans cette situation, puis de caleçons boxers pour hommes. Tous ces produits ont une pochette intérieure permettant de camoufler l’appareil de la stomie.

Ann-Sophie Lemieux : Bidon Rempli

Bidon Rempli est une épicerie en vrac et zéro déchet de Lévis où les produits proviennent de producteurs, de transformateurs et de distributeurs locaux, biologiques et équitables. Elle offre 250 produits alimentaires, une centaine de produits ménagers et corporels ainsi que quelque 150 articles écologiques et réutilisables. Le souhait de l’entrepreneure derrière Bidon Rempli est de faire de son commerce une référence en matière de consommation responsable.

Audrey Marceau-Pelletier : St-Joseph Design d’Espaces

Cette entreprise de design intérieur est spécialisée dans l’aménagement d’espaces commerciaux. Sa mission : concevoir des aménagements fonctionnels, créatifs et adaptés au besoin de chacun de ses clients. De l’achat du mobilier à l’optimisation de l’espace, en passant par l’éclairage, l’acoustique et le système de visioconférence, rien n’est laissé au hasard.

Camille Paradis : AudiSon, Centre auditif Smith et Paradis audioprothésistes

Ce centre offre tous les services d’audition, c’est-à-dire l’installation ou la réparation de prothèses auditives et la fabrication de bouchons personnalisés. Son audioprothésiste peut répondre à toute question sur les nouvelles technologies de santé auditive. Situé à Saint-Anselme, AudiSon possède également un point de service à Lac-Etchemin.

David Pineault : S3nergy

Cette entreprise développe et commercialise des solutions énergétiques d’avant-garde pour les bâtiments afin d’accélérer la transition vers les énergies renouvelables. Ses deux dirigeants ont mis sur pied un système de production d’eau chaude à fort rendement énergétique nommé REGENWATER. Celui-ci alimente en eau chaude tout un bâtiment en récupérant la chaleur des eaux usées domestiques. Leur vision est de proposer d’ici cinq ans une solution complète de gestion de l’eau d’un bâtiment.

Lorenz Reichelt : Le Lopin

L’entreprise maraîchère bio-intensive Le Lopin produit une quarantaine de légumes certifiés biologiques en serre et en champ qui sont vendus sous forme de paniers dans un marché de proximité. D’ici deux ans, ses deux promoteurs souhaitent offrir des légumes durant la saison hivernale et comptent produire en serre des verdures tolérantes au froid.

Vikie Pedneault : La Baleine Nomade

Cette entreprise d’éducation au monde marin offre des animations, des ateliers et du matériel pédagogique aux écoles primaires et secondaires ainsi que des conférences humoristiques aux cégeps et universités. Elle mise sur le caractère mythique et impressionnant des mammifères marins pour susciter l’intérêt des jeunes et leur proposer, par la suite, des moyens efficaces et simples de contribuer à leur protection. Sa mission est de mobiliser et d’outiller la prochaine génération pour qu’elle respecte et protège l’environnement.

La cérémonie de reconnaissance aura lieu le 18 mars prochain, au cours de l'événement virtuel Expo Entrepreneurs 2021.