Un 2e Rock Café ouvrira à Beauceville au printemps

La direction du groupe Rock Café a annoncé l’ouverture, au printemps, d’un deuxième établissement au club de golf de Beauceville.

Le nouvel établissement, dont l'ambiance typiquement Rock sera recréée par Signé SP, sera ouvert 7 jours sur 7, dès 6 h. Au menu, les mêmes repas que ceux proposés dans le premier restaurant à Saint-Georges et toujours un menu créatif constamment renouvelé par les chefs.

Une dizaine de nouveaux plats seront ajoutés au menu des deux établissements lors de cette occasion.

« Nous sommes très fiers de nous joindre au club de golf et à l’hôtel afin de faire découvrir l’expérience Rock Café à leur clientèle et aux gens du coin », a expliqué Martin Giguère, opérateur et copropriétaire. « Nous aurons un menu spécial pour les golfeurs. Il y aura une assiette du golfeur pour le 19e trou, des sandwichs et collations pour le 9 1/2 et bien entendu notre vaste sélection de bières et nos cocktails inspirés », a-t-il précisé.

Le Rock Café prendra aussi en charge la salle de réception pour les événements.

« Plus de 25 nouveaux emplois seront créés et la direction invite les passionnés de cuisine et de service à joindre notre équipe dynamique par téléphone ou par notre page Facebook », a déclaré Hans Mercier, copropriétaire. « Nous tenons tous à remercier chaleureusement Pierre Paquet et Jean-François Veilleux du club de golf de Beauceville, ainsi que Denis Mathieu et Raymond Fortin de l’hôtel la Cache du Golf pour leur confiance, surtout pendant cette période difficile pour tous », a-t-il ajouté.