Plus de 70 exposants attendus au Grand Week-End forestier et acéricole de Beauce

Le plus gros show de l’année en équipements et services acéricoles et forestiers, adaptés à la forêt privée, prévoit rassembler plus de 70 exposants les 11 et 12 septembre sur le site de l’aréna de Courcelles.

« On ne pouvait pas laisser cet événement aux oubliettes [à cause de la pandémie] », a déclaré Martin Ladouceur, directeur général de l'Association des propriétaires de boisés de la Beauce (APBB), en conférence de presse ce matin pour dévoiler les grandes lignes du Grand Week-End forestier et acéricole de Beauce, co-organisé avec la municipalité de Courcelles. « Nous sommes extrêmement fier d'accueillir cet événement, nous qui sommes au carrefour de la Beauce et de l'Estrie », a indiqué de son côté le maire Francis Bélanger.

Rappelons que l’APBB et la municipalité de Courcelles avaient convenu de combiner en un seul événement ce qui devait être, à l’origine, deux expositions semblables en rotation aux deux ans, soit l’Expo forestière et acéricole de Beauce et le Week-End acéricole et forestier de Courcelles. L'expo 2021 aura comme partenaire majeur la Caisse Desjardins des Sommets de la Beauce et Desjardins Entreprises Beauce-Appalaches-Etchemins.

Cinq zones d’exposants

Le site d’exposition, qui s'étendra sur deux jours, pourra recevoir plus de 70 exposants, intérieurs et extérieurs, répartis dans cinq zones sur les terrains de l'aréna local et de l'école Sainte-Martine qui se trouve dans le m^me secteur.

Les visiteurs pourront se rendre aux stationnements aux abords du site d’exposition. Par contre, les gens pourront décider de laisser leur véhicule dans un stationnement situé à l’entrée du village, et de là se rendre au site à bord de navettes qui feront des allers-retours régulièrement. Une aire de restauration, comprenant deux camions-bouffe, dont celui du Marché Porcella, et une aire de repos viennent compléter ce tableau.

Une mini-ferme à visiter fera le bonheur des enfants et des grands. Le comité prévoit aussi des visites guidées d’établissements agricole, acéricole et forestier, de même que des conférences et ateliers de transformation, dont les sujets seront précisés ultérieurement.

Dans l'éventualité où les restrictions sanitaires du moment empêcheraient la tenue sur place de l'exposition, une version Web serait offerte, une formule à laquelle les organisateurs espèrent bien sûr ne pas avoir recours.