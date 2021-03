Contrairement à la désinformation diffusée en ligne, se faire vacciner contre la COVID-19 n’a aucun effet sur la capacité d’obtenir une couverture ou de toucher des prestations d’assurance vie ou maladie complémentaire.



« L’Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes est au courant de l’information qui circule dans les médias sociaux, selon laquelle les personnes qui se font vacciner ne pourront pas souscrire une assurance vie ou se verraient refuser les prestations d’invalidité ou d’assurance vie. Ces affirmations sont fausses et sans aucun fondement », indique Steeve Poulin, président de la firme ActiPrima de Saint-Georges, au cours d'un entretien téléphonique avec EnBeauce.com.



Les assureurs de personnes canadiens tiennent à souligner que la vaccination est l’un des moyens les plus efficaces de se protéger, et de protéger les autres, contre le risque d’être gravement malade, voire de mourir des suites de la COVID-19. Le fait de recevoir le vaccin n’a pas d’incidence sur vos prestations d’assurance vie ou maladie, individuelle ou collective, ni sur votre capacité de souscrire une assurance à l’avenir.



Comme pour tout médicament dont l’utilisation est autorisée au Canada, les vaccins contre la COVID-19 ont été jugés sûrs et efficaces dans le cadre du processus indépendant d’évaluation scientifique et médicale de Santé Canada.



Les personnes ayant des questions sur leur couverture sont invitées à consulter leur police d'assurance et à contacter directement leur assureur, suggère Steeve Poulin.



« Le fait de recevoir le vaccin n’a pas d’incidence sur la couverture d’assurance. Personne ne devrait refuser de se protéger contre la COVID-19 par crainte de voir ses prestations réduites. Tous les assureurs de personnes du pays sont favorables à ce que les Canadiens se prévalent des vaccins approuvés par le gouvernement afin de se protéger contre le risque de maladie grave et de décès », peut-on lire dans un communiqué de presse de l’ACCAP