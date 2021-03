La solidarité beauceronne a joué un rôle majeur pour l’industrie touristique en 2020

La solidarité beauceronne a joué un rôle majeur pour l’industrie touristique de la région en 2020, estime les responsables de Destination Beauce alors qu'une trentaine d’entreprises et de partenaires ont participé à l’Assemblée générale annuelle de l'organisme en ligne en fin de journée hier.

Les membres — que l'organisation désigne du vocable « alliés », et partenaires ont pu entendre les réalisations de l’organisme en 2020, les projets et les priorités de 2021 puis ils ont procédé à l’élection de deux nouveaux administrateurs.

Le rapport annuel présenté démontre que l’équipe a travaillé auprès de ses alliés en 2020 pendant la crise afin de les soutenir, les représenter et les aider à se préparer pour la relance. L’appui du conseil d’administration inébranlable et l’engagement de l’équipe entière envers les entreprises a été bien exprimé par Martin St-Laurent, président de l’organisation.

« Les alliés sont au cœur de nos priorités en tant qu’organisation et ça, ça ne changera jamais ! Le choix d’annuler le membership et le coût de participation aux campagnes promotionnelles en 2020 s’est fait de lui-même pour mes collègues et moi. C’est un privilège pour moi d’assumer le rôle de président de cette organisation qui a su appuyer les entreprises à travers cette crise économique, mais aussi humaine! », a-t-il livré dans son message.

La planification stratégique de Destination Beauce se concluant en décembre 2020 (2017-2020), l’équipe a pu réaliser avant le grand confinement, une vaste tournée de consultations publiques sur l’ensemble du territoire de la Beauce.

Près de 120 alliés, élus et partenaires ont ainsi été rencontrés afin de les sonder sur leurs besoins, les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces qu’il y a en Beauce au niveau touristique. La planification stratégique 2021-2024 sera dévoilée le 8 avril prochain ainsi que le résultat de ce travail de consultation.

« Il était primordial pour mon équipe et moi d’être présents autant que possible sur le terrain, aux côtés de nos alliés afin de comprendre leur réalité pendant cette période difficile. Ainsi nous pourrons planifier un meilleur plan de relance, à leur image et qui correspondra à leurs besoins ! Nos alliés ont fait preuve de résilience, d’audace et d’une capacité d’adaptation hallucinante, c’est un plaisir pour mon équipe et moi de travailler pour des gens de cœur comme eux ! », a fait savoir de son côté Marie-Émilie Slater Grenon, directrice du développement touristique de Destination Beauce.

Pour conclure, les états financiers présentent un bilan positif. La pandémie a bien sûr eu une incidence majeure sur plusieurs résultats de l’année 2020. Voici quelques chiffres et données importantes à retenir :

- 115 184$ investis par Destination Beauce en promotion touristique (comparativement à 207 436$ en 2019);

- Sept campagnes promotionnelles gratuites pour les alliés de l’organisation, malgré la pandémie;

- Par rapport à 2019, 20% des répondants ont connu une augmentation de leur achalandage touristique, 23% pour qui le nombre de visiteurs est demeuré stable et 57% des répondants ont connu une baisse significative de leur achalandage de 25% et plus*;

- Par rapport à 2019, pour le bureau d’information touristique de Sainte-Marie, il faut compter une diminution de 39% de l’achalandage en 2020, et une diminution de 42% à celui de Saint-Georges. Il est toutefois à noter que les gens étaient invités par le gouvernement à arrêter le moins possible en cours de route et que cette consigne semble avoir été suivi à la règle. En contrepartie, l’équipe a noté une augmentation majeure des envois de documentation par la poste, de demandes virtuelles et l’utilisation des médias sociaux de la région a littéralement explosé.

La Route de la Beauce

Destination Beauce a aussi souhaité faire un bilan du projet de « La Route de la Beauce ». La phase II, qui consiste à installer des modules de jeux ludiques ainsi que des bornes du « Miracle » (dédiées à de l’information historique sur la région) va bon train, et plusieurs « lieux du miracle » seront accessibles dès cet été au public.

L’inauguration officielle de la Route de la Beauce est prévue à l’automne 2021 ou selon les normes de la santé publique.

Conseil d’administration

Le conseil d’administration compte neuf administrateurs dont six sont élus par l’assemblée générale des alliés.