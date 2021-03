Une réussite pour le 1er mois de la mécatronique

Les organismes partenaires du Mois de la mécatronique tirent un bilan positif de la première édition qui a eu lieu du 15 février au 15 mars de cette année. Ainsi, ils ont annoncé la tenue d'une seconde édition pour 2022.

L’événement, 100 % virtuel, présentait 17 activités à son calendrier dans le but de mobiliser les entreprises à l’importance de la mécatronique dans leur virage 4.0.

Les six capsules vidéo, les cinq webinaires et les divers articles ont permis à des gestionnaires d’entreprises, employés, professionnels et étudiants de s’informer sur la mécatronique et les différentes sphères qui la composent, soit : l’informatique, la mécanique, l’électronique et l’automatisation.

Au total, plus de 165 personnes ont participé aux webinaires et plus de 10 000 personnes ont été rejointes par les réseaux sociaux. Plus d’une vingtaine info-lettres ont été envoyées par les partenaires à leur communauté pour les informer des diverses activités du mois, en plus des multiples publications sur Facebook et LinkedIn.

Formation en mécatronique

Lors de l’événement, une nouvelle formation sur mesure en mécatronique a été annoncée par les trois institutions d’enseignement, afin de soutenir les entreprises dans leur projet et rendre plus accessible cette spécialité interdisciplinaire.

La formation débutera le 31 mars et comportera sept ateliers interactifs en ligne d’une durée de trois heures chacun, aux deux semaines. Les thèmes abordés porteront sur la définition de la mécatronique, le rôle des gestionnaires, les bonnes questions à se poser, l’automatisation des processus et les retombées de la mécatronique dans l’entreprise. La formation combinera des témoignages d’entreprises et des conférenciers dans le domaine.

Répertoire des ressources

Pour clôturer le mois, un Répertoire des ressources en mécatronique de la Beauce a été développé par le Conseil économique de Beauce (CEB), en collaboration avec divers partenaires.

Ce répertoire regroupe les entreprises pouvant offrir des services en automatisation, mécanique, électronique et informatique et pouvant aider d'autres entreprises à réaliser leur projet mécatronique. Le répertoire est disponible sur le site Internet du CEB, dans la section Outils pratiques et via les divers partenaires de l’événement.

Rattraper l'évènement

Rendez-vous sur le site Internet du Conseil économique de Beauce pour consulter tous les articles, capsules vidéo et webinaires tenus lors de ce mois, dans la section Activités sur la page « Le mois de la mécatronique ». Vous pouvez également consulter la page Facebook de l’événement pour revoir le contenu.