Pierre-André Bégin est le nouveau président du CLD Robert-Cliche

Président et chef de la direction chez Structures St-Joseph, Pierre-André Bégin vient d'être désigné comme nouveau président du conseil d’administration du CLD Robert-Cliche. Il succède à Serge Jacques qui occupait ce poste depuis six ans.

L'annonce a été faite aujourd'hui lors de l'assemblée générale annuelle virtuelle de l'organisme qui a présenté son bilan des activités 2020 à ses membres et ses partenaires.

« J’ai le sentiment d’arriver à un bon moment avec tous les nouveaux projets qui sont sur la table. Les prochains mois seront assurément remplis de nouveaux défis et de belles opportunités liées à la relance économique. C’est un privilège d’être à vos côtés et d’être bien entouré », a déclaré le nouveau président.

« Pierre-André est un homme d’affaires dynamique et très engagé. Il représente la relève et nouvelle génération d’entrepreneurs et a lui-même repris la relève de son père dans l’entreprise avec son frère. Je suis convaincu qu’il assurera une bonne continuité pour notre organisation en développement économique. » a fait remarquer le président sortant, qui reste sur le CA en tant que vice-président.

Le travail de Serge Jacques au cours des six dernières années à la tête de de l'organisme a été souligné lors de l'assemblée, lui qui a fortement inspiré la culture de l’innovation qui lui tient particulièrement à cœur.

Dans son message annuel, Serge Jacques a souligné que la pandémie a obligé le CLD Robert-Cliche à se tenir debout devant l’incertitude, à faire preuve d’adaptation, de résilience et de se repositionner pour faire face aux défis et répondre concrètement à la nouvelle réalité des entrepreneurs.

« Des résultats qui démontrent que la gestion de crise a été la priorité pour le CLD qui a su être présent, engagé et proactif dans son aide aux entreprises de son territoire », a-t-il déclaré.

De son côté, le directeur général Daniel Chaîné, a indiqué que le CLD et ses différents partenaires, comme les sept chambres de commerce du territoire, ont été instrumentaux pour l'administration des programmes d’aide gouvernementaux aux entreprises de la MRC Robert-Cliche. À ce jour, c’est plus d'un million $ qui ont permis d'aider directement 51 entreprises, principalement dans le secteur commercial qui est l’un des plus affectés. On a d'ailleurs mis sur pied la campagne d'achat local On se serre les coudes au coeur de la Beauce.

L'an dernier, l'organisme a accompagné 61 promoteurs dans 45 projets d'affaires alors que neuf entreprises ont vu le jour en Robert-Cliche grâce au soutien du CLD, a fait valoir M. Chaîné.

L’année 2020 aura aussi permis la création du service de l’innovation au CLD avec l’embauche d’un conseiller à l’innovation et au développement. Deux cercles d’innovation ont été mis sur pied qui regroupent 15 entrepreneurs provenant des dix municipalités de la MRC Robert-Cliche.

Nouveautés 2021

L’année 2021 sera sous le signe de la nouveauté, ont fait savoir les administrateurs de l'organisme de développement économique.

En novembre dernier, le gouvernement du Québec lançait le nouveau programme Accès entreprise Québec qui vise l’octroi de sommes supplémentaires destinées à l’ajout de ressources professionnelles dans les MRC pour renforcer les services d’accompagnement et d’investissements offerts aux entrepreneurs et aux entreprises.

« Pour notre conseil des maires, il allait de soi de confier ce mandat-là à notre CLD, qui a l’expertise et toute notre confiance, étant toujours présent et proactif avec notre communauté d’affaires. Ce dossier-là en a été une belle preuve de plus ! » a souligné le préfet de la MRC Robert-Cliche, Jonathan V. Bolduc. Concrètement, dans les prochains mois, ces sommes permettront l’embauche d’au moins deux ressources additionnelles dans l’équipe de CLD. Les mandats seront définis en fonction des besoins des entreprises du milieu.