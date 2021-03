Développement économique Nouvelle-Beauce : un bilan positif pour 2020

L’équipe de Développement économique Nouvelle-Beauce (DENB) a fait le bilan de son année 2020 lors de l'assemblée générale annuelle qui s'est tenue hier. C'était donc une année synonyme de résilience et d’adaptation où l’intégration d’outils technologiques a permis à l’organisation de n’avoir aucun arrêt de services et de poursuivre sa mission, malgré la COVID-19.

Pour une deuxième année consécutive, c’est en visioconférence que DENB a réaffirmé son rôle et sa mission auprès des entrepreneurs de La Nouvelle-Beauce.

Ainsi, ce sont plus de 2 100 interventions qui ont été réalisées auprès de 725 promoteurs. Ces interventions ont été réalisées sous diverses formes comme : du service-conseil, de la recherche de financement, du soutien à l’élaboration de plans d’affaires et de prévisions financières, du référencement, des webconférences, etc.

Qui plus est, la gestion des programmes d'aide d’urgence aux PME, d'aide aux entreprises en régions en alerte maximale, l’accompagnement des entrepreneurs dans les démarches et les soutenir dans leurs projets d’affaires a amené une hausse, en 2020, de 51 % des interventions réalisées par l’équipe de DENB auprès d’entrepreneurs.

L’enveloppe totale pour ces deux programmes d'aide aux entreprises était de près de 1,5 M$ au 31 décembre et elle a été confiée à DENB par la MRC. À la fin de l’année, c’était plus d’une trentaine d’entreprises qui avaient reçu un soutien financier de ce programme.

Projet « District de la Construction Innovante »

L’année 2020 marque aussi de nombreux efforts dans le dépôt d’un projet d’une grande envergure. Ce projet nommé « District de la Construction Innovante » a été déposé par DENB en collaboration avec l’Université Laval et BOCA, créneau Accord Bois au programme « zone d’innovation » géré par le ministère de l’Économie et de l’Innovation.

Le projet phare du District de la Construction Innovante (DCI) est l’implantation d’un laboratoire en robotisation et automatisation pour le secteur de la construction. Cela vise à soutenir l’industrie de la construction afin de demeurer concurrentiel sur un marché en pleine évolution.

Ce secteur regroupe plusieurs entreprises manufacturières de la région qui génèrent de nombreuses retombées dans le milieu. Une réponse du gouvernement provincial est attendue en 2021.

Mentorat d'affaires

Avec 19 nouveaux jumelages en 2020, 61 dyades actives et plus de 240 mentorés accompagnés depuis sa création, la cellule de mentorat d’affaires de La Nouvelle-Beauce connaît un grand succès.

L’équipe de mentors de La Nouvelle-Beauce est composée de 12 leaders de la région.

Des projets pour la MRC

L’équipe de DENB a également assuré un suivi des projets structurants d’importance pour la MRC de La Nouvelle-Beauce. Entre autres, on retrouve le projet du District de la Construction Innovation ainsi que de nombreuses démarches reliées au transport ferroviaire en Nouvelle-Beauce.

C’est une somme de plus de 7 M$ qui a été investie sur ce territoire pour le maintien et la réfection du réseau ferroviaire du chemin de fer Québec Central.

Des changements à la gouvernance

Lors d’une réunion spéciale du conseil d’administration qui a suivi l’assemblée générale annuelle, les administrateurs ont nommé Josée Turgeon, directrice générale de Desjardins Entreprises Beauce-Appalaches – Etchemins, à la présidence de Développement économique Nouvelle-Beauce et David Poulin, président de Kalia, à la vice-présidence.

« C’est un réel privilège de pouvoir compter sur l'implication de Mme Turgeon à la présidence de notre organisation », de mentionner Marlène Bisson, directrice des opérations et commissaire industrielle.