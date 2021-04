Peter MacLeod lance sa première gamme de produits alimentaires

L’humoriste Peter MacLeod a lancé une gamme de produits alimentaires italo-québécois en vente en exclusivité chez les épiciers Metro, sous le nom de Pete Authentique.

Alors que ce Beauceron fait partie du paysage culturel québécois depuis plus de 30 ans comme humoriste, comédien et animateur, il a souhaité faire découvrir son affection pour la cuisine.

Dans un premier temps, ce sont donc quatre produits qui sont offerts par Pete Authentique : une sauce à la viande (La Rassembleuse), une pizza congelée toute garnie extra bacon (Petezza), une pizza congelée pepperoni et saucisse italienne (Petezza) ainsi qu’une huile d’assaisonnement épicée (La Ratoureuse). Les produits sont déjà disponibles chez plusieurs épiciers Metro et seront en vente dans tous les Metro de la province dès les prochaines semaines.

« Alors que le confinement pousse tout le monde à se réinventer, j’ai vu le moment parfait de réaliser ce rêve que je chérissais depuis plusieurs années et d’enfin lancer ma gamme de produits alimentaires. Je me suis donc entouré, avec mon partenaire Entourage, d’une équipe d’expérience et j’ai travaillé très fort pour vous offrir le résultat de mes recettes, de ma cuisine à la vôtre », de mentionner Peter MacLeod.

Les produits de la gamme ont d’abord été créés directement dans la cuisine de Peter, à partir de ses propres recettes. Pour lui, il était primordial que ses aliments soient accessibles, faits en toute simplicité et pouvant plaire au plus grand nombre possible.

Enfin, en plus d’être certifiés Aliments préparés au Québec, les produits utilisent des ingrédients du terroir, tel que du sirop d’érable ou du pepperoni gaspésien, et peuvent donc répondre au désir grandissant des Québécois de consommer des produits locaux.