Québec investit 200 000$ dans la formation de main-d'oeuvre en Chaudière-Appalaches

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, a annoncé un investissement de 200 000 $ afin de soutenir la formation de la main-d’œuvre dans la région de la Chaudière-Appalaches.

Cette somme permettra à 12 chercheurs d’emploi, dont des chômeurs de la pandémie, de recevoir une formation offerte par des cégeps de la région de la Chaudière-Appalaches dans des domaines où les besoins de main-d’œuvre sont importants. Les participants aux formations seront évalués par un agent d’aide socioéconomique selon leur profil d’employabilité.

L’investissement annoncé est financé dans le cadre de la Mesure de formation de la main-d’œuvre pour l’achat de formation, qui vise à pallier les déséquilibres du marché du travail de certaines régions ainsi que le besoin d’intégration en emploi des individus.

« Des changements importants sont en cours dans notre marché du travail, et nous devons être en mesure de nous y adapter. L’annonce d’aujourd’hui démontre la volonté du gouvernement de favoriser le retour en emploi des Québécoises et des Québécois dans des métiers et professions offrant de bonnes perspectives de carrière. Pour ce faire, nous misons sur la formation comme fer de lance pour une économie forte et flexible, une économie capable de s’adapter à toutes les situations », a exprimé Jean Boulet.

Les chercheurs d’emploi souhaitant rehausser leurs compétences et suivre une formation pour intégrer les différents secteurs prioritaires du marché du travail doivent s’informer auprès du personnel du bureau de Services Québec le plus près.

Les personnes qui suivent ces formations pourraient avoir droit à une allocation de 500 $ par semaine, offert dans le cadre du Programme d’aide à la relance par l’augmentation de la formation (PARAF). Les participants à la Mesure de formation de la main-d’œuvre reçoivent, quant à eux, une allocation d’aide à l’emploi de 300 $ par semaine. Ces allocations sont versées pendant toute la durée de la formation.

Rappelons que le PARAF se termine le 30 avril 2021 et que toutes les informations sont disponibles aux bureaux de Services Québec de la région de la Chaudière-Appalaches.