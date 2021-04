Le Groupe Aptas agrandit son usine No 2 de Sainte-Marie

La première pelletée de terre a été levée en vue de l'grandissement de l'Usine No2, sise à Sainte-Marie, du Groupe Aptas, une entreprise d'économie sociale qui fait dans le recyclage.

Le coût de l'agrandissement, de 8 500 pieds carrés, s'élève à 750 000$ alors que plus de 200 000 $ seront investis en équipement. « On est proche du million! », de s'exclamer le directeur général, Lionel Bisson, lors d'un entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

Les Constructions Jean Pouliot est le contracteur retenu pour mener à bien le chantier. Le tout devrait être complété au cours du mois de juillet prochain.

Les nouvelles installations, de la division Environek qui se spécialise dans la récupération et le recyclage de l’équipement informatique et électronique ainsi que des tubulures d’érablières, serviront au démantèlement et au traitement des appareils électroménagers.

En effet, un nouveau règlement québécois oblige maintenant les producteurs des gros appareils électroménagers à récupérer et à mettre en valeur leurs produits en fin de vie utile.

Le directeur général précise que les opérations vont principalement se concentrer sur les appareils de réfrigération et de climatisation.

L'agrandissement va créer une dizaine de nouveaux emplois qui s'ajoutent aux 130 déjà existants alors que 65% du personnel engagé présente des limitations fonctionnelles et des handicaps physiques.

Le Groupe Apta compte aussi les divisions Cartonek (fabrication de boîtes en carton et présentoirs) et Dexterra (travail de manutention).

De gauche à droite sur la photo : Jean Pouliot, Constructions Jean Pouliot Inc., M. Lionel Bisson, Groupe Aptas, Jessy Parent, Excavation Edguy Inc.