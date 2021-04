Près de 1 150 000 $ pour appuyer 19 projets dans les Etchemins

Près de 1 150 000 $ seront répartis sur dix-neuf projets déposés dans le cadre de la phase 3 du Plan de relance économique de la MRC des Etchemins.

« Les nouveaux projets annoncés aujourd’hui portent à 14 900 000 $ les investissements du milieu générés par la phrase 3 du Plan de relance. Le dynamisme de nos gens d’affaires et leur ingéniosité sera définitivement mis de l’avant grâce à cette enveloppe, en plus de permettre aux Etchemins de rayonner », a déclaré le préfet de la MRC des Etchemins et maire de Saint-Prosper, Richard Couët.

Ces projets, qui totalisent des investissements du milieu de plus de 9 400 000 $, concernent les secteurs forestier, acéricole, agricole, agroalimentaire, récréotouristique, manufacturier et culturel. Les voici :

- 73 474 $ : Accommodation St-Louis pour la mise en place d’un dépanneur intelligent

- 33 850 $ : Les Aliments Bégin inc. (Saint-Prosper) pour la bonification de l’équipement

- 75 000 $ : Municipalité de Lac-Etchemin pour l'agrandissement du parc industriel

- 30 000 $ : Larivière Gingras S.E.N.C. (Saint-Zacharie) pour la croissance de l’entreprise (production ovine)

- 55 000 $ : Installations IDP inc. (Saint-Prosper) pour la mise en place d’un établissement commercial

- 42 500 $ : Municipalité de Saint-Zacharie pour l'agrandissement du parc industriel

- 100 000 $ : Bleu & Bon inc. (Lac-Etchemin) pour l'aménagement d’une unité de transformation alimentaire

- 35 000 $ : JBV conception et fabrication inc. (Ste-Aurélie) pour l'acquisition d’une coupeuse laser assistée par ordinateur

- 25 000 $ : Fondation Lorraine et Jean Turmel (Lac-Etchemin) pour l'aménagement d’une structure couverte pour la tenue d’activités culturelles

- 90 000 $ : Club de golf coopératif de Lac-Etchemin pour la bonification des surfaces de jeu et des équipements

- 100 000 $ : Le Spécialiste du bardeau de cèdre inc. (Saint-Prosper) pour le développement des équipements

- 85 000 $ : Érablière Roy et Pépin inc. (St-Zacharie) pour la mise en place d’un centre de bouillage acéricole

- 110 000 $ : 9430-8459 Québec inc. (Lac-Etchemin) pour la mise en place d’une microbrasserie

- 75 000 $ : Les Entreprises AKT inc. (Sainte-Justine) pour la mise en place d’un garage/d’un établissement d’affaires

- 12 000 $ : Loisirs et culture de Sainte-Aurélie pour l'organisation d’un triathlon

- 18 640 $ : Municipalité Lac-Etchemin pour l'organisation d’un triathlon

- 150 000 $ : Corporation Éco-Parc des Etchemins (Lac-Etchemin) pour le développement des équipements sur le site

- 21 000 $ : Ferme Jean-Noël Morin (Saint-Zacharie) pour la construction d’un atelier de production et développement de nouveaux produits

- 23 497 $ : Patrimoine Sainte-Sabine-de-Bellechasse afin de faire une étude pour l’activation multimédia du cœur du village et de l’église

Les projets appuyés lors de la dernière séance du Conseil de la MRC s’ajoutent aux 13 projets acceptés précédemment et portant les sommes octroyées dans le cadre de la phase 3 du Plan de relance économique à plus de 2 000 000 $.

Compte tenu de la conjoncture actuelle liée à la pandémie de la COVID-19, les promoteurs ont jusqu’au 31 mai 2021 pour confirmer à la MRC s’ils vont de l’avant avec leur projet.