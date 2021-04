Neuf jeunes et entrepreneurs de la Beauce-Etchemin récompensés

Lors du 23e Gala du Défi OSEntreprendre Chaudière-Appalaches qui s'est tenu virtuellement hier soir, ce sont des bourses totalisant 23 000 $ qui ont été réparties entre les 24 récipiendaires, dont neuf sont de la Beauce-Etchemin.

Ainsi, une quinzaine de prix, totalisant 18 000 $, ont été remis à des entrepreneurs qui se sont démarqués par la qualité de leur projet, leur créativité et leurs valeurs.

Par ailleurs, les jeunes lauréats du volet Scolaire se sont partagé neuf prix, totalisant 5 000 $, pour souligner leur esprit d’entreprendre dont ils ont fait preuve, en complicité avec les intervenants scolaires.

La présidente d’honneur régionale de l'événement, Leattytia Badibanga, propriétaire de l’entreprise Pattes Vertes, s’est dite marquée par le dynamisme des lauréats qui inspirent le désir d’entreprendre dans la région. Elle a également souligné la mobilisation et la résilience d’une multitude d’acteurs des réseaux pédagogiques, économiques et sociaux et l’importance de croire en soi et de poursuivre ses rêves.

« Le Défi OSEntreprendre est le tremplin par excellence pour mettre en lumière ce qui se fait de beau dans la région, surtout en cette période où ça compte particulièrement », de préciser la présidente d'honneur.

Palmarès des récipiendaires en Beauce-Etchemin - Volet Scolaire

Catégorie Primaire 1er cycle (1re et 2e années)

La tornade des foulards (École de la Haute-Beauce, CSS de la Beauce-Etchemin)

Catégorie Secondaire 2e cycle (3e , 4e et 5e années)

Cyan : peinture et personnalisation de skates (École secondaire les Etchemins, CSS des Navigateurs)

Catégorie Secondaire Adaptation scolaire

Abé-Sub (Polyvalente des Abénaquis, CSS de la Beauce-Etchemin)

Catégorie Formation professionnelle et Éducation des adultes

Mini-golf mobile (Centre d’éducation des adultes Monseigneur-Beaudoin-les-Sources, CSS de la Beauce-Etchemin)

Catégorie Collégial individuel et petit groupe

L’ABC du Cégep (Cégep Beauce-Appalaches)

Catégorie Collégial collectif

Blog (Cégep Beauce-Appalaches)

Palmarès des récipiendaires en Beauce-Etchemin - Volet Création d’entreprise

Catégorie Innovations technologique et technique

ND Premium Design inc. (MRC de la Nouvelle-Beauce)

Catégorie Services aux entreprises

SoluScan 3D inc. (MRC de la Nouvelle-Beauce)