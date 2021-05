Les employés d'Olymel toujours en grève à Vallée-Jonction

À la veille de la première rencontre de conciliation entre la partie patronale et la partie syndicale, les employés de l’usine Olymel à Vallée-Jonction sont toujours en grève.

Rappelons que depuis le matin du mercredi 28 avril, ces derniers exercent une grève à durée indéterminée en attendant de convenir à une entente de salaire pour l’établissement d’une nouvelle convention collective.

« Le problème ce n’est pas qu’on a pas de travailleurs c’est qu’on est pas capable de les garder, ils ne restent pas », avait exprimé le président du syndicat, Martin Maurice, lors du lancement de leur mouvement la semaine passé.

D’après le premier vice-président de l’entreprise, Paul Beauchamp, les grévistes demandent une augmentation de salaire de 51 % sur les trois ans et demi de convention demandée ainsi que 35 % pour la première année.

« C’est inacceptable, ça ne peut même pas constituer une base de négociation pour l’entreprise. Ce sont des demandes importantes, surtout dans un contexte où les travailleurs de Vallée-Jonction sont payés 18 % de plus que nos compétiteurs canadiens. C’est près de la limite de ce qu’on peut payer », a expliqué M Beauchamp.

Le conciliateur a donc convoqué les parties pour une première rencontre demain afin de trouver une entente. « Mais on part avec des écarts tellement significatifs que ça se peut que ça prenne du temps », a précisé le premier vice-président. « Ça risque donc d’être une grève qui dure. »

Notons que récemment, des compétiteurs de l’entreprise ont accordé des hausses de salaires de 2.2 % dans le cadre de conventions collectives de cinq ans.

De leur côté Martin Maurice et les grévistes attendent un dépôt de l’employeur et ne savent pas à quoi s’attendre. « On verra ce qu’il en est », a conclu le président du syndicat.