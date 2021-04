La direction d'Olymel se dit surprise par la grève de ses employés

L’entreprise Olymel ne semblait pas s'attendre au mouvement de grève lancé ce matin par les employés de son usine de Vallée-Jonction, alors que les négociations d’une nouvelle convention collective sont en cours.

« On est surpris, c’est un arrêt brutal des opérations. Ils ont le droit de grève, mais on est surpris surtout en pleine période de pandémie », a exprimé Richard Vigneault du service des communications corporatives de l’entreprise.

Il est à savoir que la convention collective est échue depuis la fin du mois de mars et que des rencontres ont déjà eu lieu. La semaine dernière la partie patronale a demandé une conciliation, et le syndicat a déposé sa demande salariale le 19 avril.

« Ce qu’ils demandent revient à consentir une augmentation de 35 % la première année et de 51 % sur les trois ans et demi de convention demandée. Honnêtement, on ne peut répondre favorablement à ces demandes, car on sortirait du marché dans lequel on se trouve, on perdrait tout avantage compétitif par rapport à l’industrie, au marché », a expliqué Richard Vigneault.

Par conséquent, lors de la rencontre de conciliation fixée actuellement au 5 mai, la partie patronale déposera ses propres offres comme réponse à la demande du syndicat.

En attendant, ce sont un peu plus de 1 000 personnes qui font la grève à l’usine, soit tous les travailleurs syndiqués avec la CSN.

« On ne peut pas faire tourner l’usine dans ces conditions. Il y a donc des conséquences sur les opérations, notamment pour les porcs qui nous sont livrés, il faut leur trouver d’autres acheteurs. Cela peut avoir des conséquences sur l’écoulement, sur les porcs en attente, ce qui a déjà été un problème pendant toute la pandémie », de conclure M. Vigneault.

Rappelons que les employés de l'usine Olymel à Vallée-Jonction font la grève depuis ce matin 9 h 05, et ce pour une durée indéterminée.