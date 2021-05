Marie-Claude Drouin remporte le prix Mercure « Relève femme d'exception »

Marie-Claude Drouin, Beauceronne d'origine, a remporté le prix Relève femme d'exception BMO, Grande entreprise lors du concours Les Mercuriades 2021 qui s'est déroulé jeudi dernier.

Les Mercuriades est un événement organisé par l a Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) qui souligne chaque année des individus ou des organisations s'étant démarqués dans le milieu économique québécois. Le prix Relève femme d'exception y est remis pour célébrer une jeune femme d’affaires ayant fait preuve de leadership et d’influence dans son milieu.

Marie-Claude Drouin, qui est actuellement directrice en développement d’entreprise chez Cogeco Communications à Montréal, possède 15 ans d'expérience dans le milieu des affaires. Elle a commencé sa carrière chez Raymond Chabot à Saint-Georges en financement d'entreprises.

À travers son parcours professionnel, elle a notamment participé au lancement de ELLE-Invest, une initiative dont la mission est de promouvoir le la réussite des femmes dans le monde de l'investissement, un domaine encore majoritairement masculin.

Elle-même, tout le long de sa carrière dans le milieu des affaires, a souvent été la seule femme dans ses équipes de travail.

« Pour moi, c'était vraiment une surprise de gagner. C'est la première fois que je posais une demande dans ce genre de concours et je n'avais pas vraiment d'attentes. J'étais déjà surprise et heureuse d'être finaliste, mais encore plus d'avoir gagné », explique Marie-Claude Drouin.

Cette dernière souhaite notamment qu'un jour les femmes aient autant la chance de se réaliser dans le milieu de la finance que les hommes. Entretemps, elle se réjouit que chez Cogeco, elle travaille actuellement dans une équipe majoritairement féminine.

« Je crois qu'on fait toutes preuve de leadership dans l'avancement des femmes dans notre milieu », conclut Marie-Claude Drouin.