Boa-Franc soutient les restaurateurs locaux

L’entreprise manufacturière Boa-Franc, de Saint-Georges, a décidé de soutenir les restaurateurs de la région en offrant plus de 30 000 $ en cartes cadeaux à ses employés.

Celles-ci seront tirées au sort parmi les membres du personnel afin de souligner leurs bonnes pratiques sanitaires et leurs grandes contributions au respect des mesures émises par la Santé Publique au sein du milieu de travail.

« Boa-Franc a toujours eu à cœur la santé et la sécurité de ses employés en plus de soutenir sa communauté par diverses actions. Dans cette période plus difficile, nous voulons souligner les efforts de tous nos employés, tout en encourageant les entreprises locales. Nos employés font la différence au quotidien alors nous souhaitons les remercier par le fait même », a expliqué par voie de communiqué de presse le président de Boa-Franc, Pierre Thabet.

Le manufacturier est un fabricant de planchers de bois franc depuis 1983 qui emploie près de 500 personnes.