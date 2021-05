« VRAIment Beauce » une identité territoriale colorée

Voir la galerie de photos

Marlène Bisson, directrice des opérations et commissaire industriel au Développement économique de la Nouvelle-Beauce était maitre de cérémonie ce matin lors du dévoilement de la nouvelle identité territoriale colorée de la Beauce qui se préparait depuis un peu plus de 18 mois.

Elle était en compagnie du préfet de la MRC Nouvelle-Beauce, Gaétan Vachon, de celui de la MRC Robert-Cliche, Jonathan V. Bolduc ainsi que le préfet de la MRC Beauce-Sartigan, Normand Roy, mais également d'Hélène Latulippe, directrice générale du Conseil économique de Beauce et de Daniel Chaîné, le directeur général et commissaire industriel au Centre local de développement Robert-Cliche.

L'origine du projet

Ce projet de nouvelle identité territoriale est né de la volonté des trois MRC beauceronnes d'attirer de la main-d'oeuvre sur leur territoire. Cela s'est développé au désir de démontrer le dynamisme régional et ce qui définit véritablement les Beaucerons.

« On travaille ensemble pour que la Beauce rayonne », de dire Gaétan Vachon.

Une firme spécialisée en stratégie de positionnement, soit LGP stratégies immobilières, a permis aux rois préfets de réaliser leur but. En collaboration avec les organismes partenaires du projet, elle a réalisé une consultation par MRC avec des élus, des agents socioéconomiques, des municipalités, des gens d’affaires et de divers autres secteurs d’activité. Les trois consultations ont permis à la firme de révéler

l’ADN beauceron, soit la fierté, l’autonomie, l’indépendance, la collaboration, l’authenticité et la force de caractère.

La nouvelle image

Pour la seconde étape, c'est l'agence de communication Imago qui a pris la relève afin de développer un slogan, des messages et une image réunissant ces traits de caractère.

Le mot qui est le plus souvent ressorti lors des différentes concertations est « vrai », d'où le nouveau slogan « VRAIment Beauce ! ».

À cela s’ajoute l’application de couleurs franches et distinctives pour les différentes clientèles cibles : le rouge pour le tourisme, le bleu pour les affaires, l'orange pour les Beaucerons et pour les jeunes c'est le vert.

Le mot clé utilisé avec un hashtag, « #vraimentbeauce », permettra de répertorier et retrouver rapidement le contenu associé à la campagne.

Et pour la suite ?

La prochaine étape consiste à élaborer un plan de communication pour le déploiement de la nouvelle image en 2021-2022. Un coffre à outils a également été conçu afin d’outiller les entreprises et organismes sur la façon de promouvoir la nouvelle identité. Celui-ci est désormais disponible sur le site Internet du Conseil économique de Beauce, du CLD-Robert-Cliche et de Développement économique Nouvelle-Beauce.

Un filtre Facebook a également été mis en place pour afficher son appartenance à la Beauce.

Enfin, cette nouvelle identité sera prochainement associée aux outils de promotion de Destination Beauce!.