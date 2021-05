Pomerleau recompensé pour son innovation

L'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ) a remis le prix Innovation à l'entreprise beauceronne Pomerleau lors de son 77e congrès qui s'est déroulé du 5 au 7 mai.

Ce dernier souligne les efforts d'un membre de l'association dans la recherche de solutions innovantes permettant d'améliorer la productivité de leur organisation.

Pomerleau s'est mérité cette récompense grâce à un outil qui facilite le séquencement des travaux liés à la déconstruction du Pont Champlain à Montréal.

En effet, ce projet d'infrastructure majeur posait de nombreux défis à l'entrepreneur Nouvel Horizon Saint-Laurent (NHSL), une société constituée de Pomerleau et Delsan-AIM.

L'outil développé par Pomerleau a permis de rendre accessibles, en tout temps et à un grand nombre d'intervenants, les informations complexes et changeantes de la planification et du séquencement des travaux. La communication, la collaboration et la planification et la démocratisation des données se sont vues bonifiées.

L'ACRGTQ représente la majorité des principaux entrepreneurs et fournisseurs œuvrant dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil et de grands travaux au Québec. Elle est la seule représentante attitrée du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.