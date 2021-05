CAUCA inaugure son centre d’appels de Mont-Tremblant

C’est en présence d’une centaine d’élus, de clients et de partenaires qu’a été « virtuellement » inauguré, ce vendredi 7 mai, le nouveau centre d’appels de CAUCA, situé à Mont-Tremblant.

En opération depuis décembre 2020, ce nouveau point de service s’ajoute au siège social de CAUCA ainsi qu’à son centre de relève, tous deux situés à Saint-Georges-de-Beauce.

Il regroupe les services de traitement des appels d’urgence, traditionnellement associés à la mission de CAUCA, ainsi que la prise des appels municipaux effectuée par sa division CITAM. Cela représente des investissements d’un peu plus de 1 000 000 $ dans la région des Laurentides.

« Ce nouveau centre permet d’améliorer la capacité opérationnelle de l’organisation en offrant plus de flexibilité et de résilience, notamment lors de la manifestation de phénomènes climatiques extrêmes. CAUCA s’est donc donné les moyens de faire face aux imprévus et d’atténuer les risques inhérents à sa mission. Il permet également, à notre organisation, d’accéder à un nouveau bassin de main-d’œuvre », a précisé Alex Bernier, directeur général de l’organisation.

Depuis sa mise en opération, le centre d’appels de Mont-Tremblant a généré plus de 20 emplois et les administrateurs prévoient en créer au delà de 40 au total.

Pour sa part, la présidente du conseil d’administration de CAUCA, Manon Veilleux, a tenu à saluer l’accueil et l’entière collaboration de la communauté politique et municipale de la MRC des Laurentides dans la réalisation de ce projet.

Rappelons que CAUCA est un centre d’expertise multiservice spécialisé composé de deux centres d’appels primaires (9-1-1 et 3-1-1) et de centres secondaires en incendie, en santé et en urgences municipales. L’organisation dessert plus de 560 municipalités du Québec et emploie près de 150 employés.