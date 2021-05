Six postes à combler au conseil d'administration

Six postes seront à combler lors de la 13e assemblée générale annuelle de la Coopérative de santé Robert-Cliche, qui aura lieu le mardi 15 juin prochain.

Cette année, les sièges en élection au conseil d'administration sont les suivants :

- Siège No 1 — Utilisateur consommateur, secteur Beauceville.

- Siège No 3 — Utilisateur consommateur, secteur Saint-Odilon-de-Cranbourne

- Siège No 5 — Utilisateur consommateur, secteurs Saint-Jules et Tring-Jonction

- Siège No 7 — Utilisateur consommateur résident ou non dans la MRC Robert-Cliche

- Siège No 9 — Membre travailleur

- Siège No 11 — Représentant Desjardins élu par les Caisses Desjardins

Pour poser sa candidature et être éligible à un siège d’administrateur. le candidat doit être membre de la Coopérative et voir remis son bulletin de candidature conformément aux règlements de l'organisme.

Les personnes intéressées à un poste d’administrateur de la Coopérative sont invitées à remplir le bulletin de candidature et le remettre aux bureaux administratifs au plus tard le jeudi 10 juin 2021 à 17 h.

Lors de l'AGA, qui se tiendra de manière virtuelle via l’application Microsoft Teams, un survol des activités réalisées au cours de l’année 2020 ainsi que la mission d’examen seront présentés, indique Benoît Paré, président du conseil d’administration, dans l'avis de convocation.

Les personnes désirant participer virtuellement à l'assemblée doivent confirmer leur présence avant le 14 juin. Le lien pour participer sera transmis uniquement à ceux qui nous auront confirmé leur intérêt à assister à la rencontre.