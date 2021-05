Première pelletée de terre pour le nouveau local de Service Agricole de Beauce

La société Service Agricole (SA) de Beauce a procédé ce matin à la première pelletée de terre symbolique pour le lancement de la construction de sa nouvelle bâtisse de 43 000 pieds carrés dans le parc industriel de Sainte-Marie.

Ce nouveau local représentant un investissement de plus de sept millions de dollars remplacera l’actuel garage de seulement 17 000 pieds carrés, situé sur la route du Président Kennedy à Sainte-Marie. Ce dernier est rapidement devenu trop petit par rapport à l’importante évolution de l’entreprise.

« On manque vraiment d’espace. On avait déjà agrandi la bâtisse qu’on avait au départ, mais on est plus capable. On a même été obligé d’en louer une autre pour les mécaniciens. En venant ici on pourra avoir tout le monde à la même place et on fait même plus grand que nécessaire pour anticiper les besoins à venir dans les cinq prochaines années », a précisé Daniel Lafaille, directeur de succursale.

En effet, depuis que la famille Lafaille et David Picard, sont devenus propriétaires de Service Agricole de Beauce en 2015, les ventes annuelles augmentant en moyenne de 54% par an. Aussi, le nombre d’employés est passé de 21 à 35 en six ans.

Ce local abritera entre autres deux ponts roulants, deux salles de lavage, un showroom à part pour mettre la machinerie à l’intérieur pour ceux qui veulent visiter, une salle de formation avec une capacité de 25 à 30 personnes.

La construction, qui a été retardée d’un an en raison de la pandémie, devrait être terminée en novembre prochain afin de permettre aux travailleurs d’emménager avant la fin de l’année.

Avec la collaboration de Jessy Pouliot.