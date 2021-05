Troisième lien: un projet porteur pour Chaudière-Appalaches

L’Alliance des Chambres de commerce de Chaudière-Appalaches (ACCCA) se réjouit de l’annonce du gouvernement qui, en plus de présenter une vision ambitieuse pour améliorer la mobilité régionale et inter-rives, fait du troisième lien la pierre angulaire du projet.

Cette vision intégrée permettra à l’économie de la Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale, qui sont fortement inter-reliées de se dynamiser encore davantage en facilitant les déplacements et le transport à l’échelle régionale.

Hier, François Legault a confirmé la construction d’un tunnel entre Québec et Lévis qui devrait coûter de 6 à 10 milliards. Il aimerait aussi devancer la coupe de ruban pour l'ouverture de l'infrastructure prévue dans dix ans.

« Le projet global présenté par le gouvernement du Québec est mobilisateur et répond aux attentes de la population et de la communauté d’affaires de la Chaudière-Appalaches. Le troisième lien aura un impact sur la disponibilité de la main-d’œuvre, le coût de transport des marchandises, l’achalandage des commerces et la compétitivité des entreprises de toute la région » a commenté François Lehouillier, co-président de l’ACCCA.

Depuis plusieurs années déjà, l’économie de la Chaudière-Appalaches roule à plein régime alors que plusieurs entreprises poursuivent leur croissance et que le taux de chômage est à son plus bas. Le troisième lien constitue un facteur essentiel dans l’attraction et la rétention des talents pour les entreprises de la région. L’ACCCA est convaincue que cette démarche structurante permettra à l’économie de la Chaudière-Appalaches de demeurer compétitive.

« Il s’agit d’une opportunité incroyable pour la Chaudière-Appalaches afin poursuivre le développement de notre économie régionale. Le troisième lien est attendu depuis de nombreuses années et plusieurs entreprises ont déjà manifesté publiquement le potentiel que le projet amène et les opportunités d’affaires qui viendront avec un tel lien interrives. Le milieu des affaires de notre région se réjouit de cette annonce qui aura un impact significatif sur la vitalité économique de notre grand territoire » de conclure M. Lehouillier.

L’Alliance des chambres de commerce de Chaudière-Appalaches regroupe les 17 chambres de commerce et d’industrie (chambres locales) œuvrant sur l’ensemble du territoire de Chaudière-Appalaches. Sa mission consiste à représenter les chambres de la région auprès des instances appropriées dans les dossiers à incidences socio-économiques de son ressort.