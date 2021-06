L'incontournable Fromagerie Gilbert célèbre ses 100 ans!

Voir la galerie de photos

Parmi les institutions qui ont fait la renommée de notre région, il faut sans contredit mettre dans la liste prioritaire la Fromagerie Gilbert de Saint-Joseph-de-Beauce, dont le cheddar à pâte ferme non affinée, « Le Beauceron », est reconnu pour sa grande qualité et sa fraîcheur constante. L'établissement aura officiellement 100 ans le 19 juillet prochain.

Le directeur général de l'entreprise, Jimmy Poulin, a annoncé le lancement des célébrations entourant cet anniversaire d'importance, au cours d'une entrevue vidéo accordée à EnBeauce.com.

« Pendant les prochains mois, nous voulons faire revivre l’histoire de notre entreprise qui, malgré les aléas de la vie, a su se développer et grandir pour devenir un incontournable de la Beauce, a signifié le jeune entrepreneur qui est en poste depuis maintenant quatre ans. Nous voulons, par les évènements que nous allons organiser, remercier nos fondateurs, nos employés, nos partenaires, nos clients dans la restauration et surtout les clients. Les gens qui se déplacent et qui viennent à notre rencontre jour après jour pour acheter nos produits. »

Aujourd'hui, grâce au travail d'une quarantaine d'employés, les produits de la fromagerie, dont l'offre n'est plus limitée qu'au seul « Beauceron », sont disponibles à travers la Beauce, la région de Thetford, Bellechasse, Lotbinière, Lévis, Québec et le Bas-Saint-Laurent.

Voici quelques dates importantes dans l'histoire de l'établissement :

► 1921 : Fondation de la Fromagerie Gilbert à Saint-Joseph-de-Beauce.

► 1930 : Malgré la crise économique, la fromagerie déclare un profit de 26,58 $ pour l’année.

► 1952 : Incendie qui détruit l’ensemble de l’entreprise, reconstruction l’année suivante

► 1993 : Développement des affaires hors de la Beauce

► 2021 : Fêtes du centenaire de l'entreprise beauceronne

Dans les prochaines semaines, plusieurs événements, promotions et autres mentions spéciales seront mis en actions comme la création des signatures du 100e, des promotions pour les produits, des partages d’archives sur les réseaux sociaux (que l'on peut voir actuellement sur la page Facebook de l'entreprise), la création d’une collection complète d’objets promotionnels utilitaires et bien d’autres, a indiqué M. Poulin.

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec le directeur général de la Fromagerie Gilbert, Jimmy Poulin.