Une belle camionnette Ford pour les étudiants du CIMIC

C'est maintenant chose faite, les élèves du programme de formation automobile du Centre intégré de mécanique industrielle de la Chaudière (CIMIC) peuvent parfaire leurs connaissances sur une camionnette flambant neuve, donnée par Saint-Georges Ford.

Le véhicule, un Ford F-150 équipé de certaines des plus récentes technologies disponibles afin que les étudiants puissent avoir accès à une formation pratique, a été livré le 26 mai.

Ce don s'inscrit dans le cadre du programme d’exploration de carrière dans l’industrie automobile de Ford Canada. Le programme ACE a pour but de faire connaître les perspectives de carrière comme technicien automobile et de permettre aux étudiants de faire l’acquisition de connaissances précieuses au sujet des systèmes automobiles.



Le véhicule remis n'avait pu être vendu puisqu’il avait été endommagé lors d’une récente inondation. Des réparations mineures et un nettoyage complet ont été effectués par le concessionnaire avant de remettre la camionnette.

Sur la photo, on aperçoit de gauche à droite, Serge Beaudoin, enseignant, Maxime Poulin, étudiant, Samuel Pouliot, étudiant, Joey Gauthier étudiant, Robin Rodrigue, directeur du CIMIC, Philippe Quirion, étudiant, Kimberly Bélanger, étudiant, Marquis Nadeau, directeur des opérations fixes chez Saint-Georges Ford, Jean-François Vachon, directeur général de Saint-Georges Ford, Ghislain Roy, enseignant et Yves Groleau, enseignant.