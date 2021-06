Avantis Coopérative remet 55 000 $ en denrées alimentaires

Avantis Coopérative, dont le siège social se trouve à Sainte-Maire-de-Beauce, vient d'effectuer un don d’une valeur de 55 000 $ en produits cultivés ici par des entrepreneurs agricoles des régions de la Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint Laurent et de la Capitale-Nationale.

Ces produits seront distribués directement à des banques alimentaires situées sur le territoire d’Avantis Coopérative afin de venir en aide à des familles dans le besoin.

L'entreprise précise que cet appui contribue notamment à améliorer la diversité et la fraîcheur de plus de 600 000 repas pour des personnes dans le besoin et permettra à l’organisme Au cœur des familles agricoles, qui veille à la santé mentale des travailleurs agricoles et leur famille, de mieux répondre à la demande dans la région.

« Par ce don aux banques alimentaires situées sur notre territoire, soit Moisson Beauce, Moisson Québec et Moisson Kamouraska, Avantis Coopérative souhaite contribuer à semer un peu de bonheur dans le quotidien des personnes défavorisées, tout en soutenant nos producteurs agricoles », a indiqué Michel Delisle, chef de la direction d’Avantis Coopérative, par voie de communiqué de presse.