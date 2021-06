Le Tournoi de golf des gens d'affaires de La Nouvelle-Beauce a rassemblé 264 joueurs

Quelques 264 golfeurs ont participé au Tournoi de golf annuel des gens d'affaires de La Nouvelle-Beauce qui a eu lieu le 10 juin sur les terrains du Club de Golf Sainte-Marie et du Club de Golf Dorchester à Frampton, sous la présidence d’honneur de Lionel Bisson, directeur général de Groupe Aptas.

Sous le thème « S’adapter aux parcours et viser le vert! », l’événement visait à souligner le 40e anniversaire de l’entreprise d’économie sociale qui compte plus de 60 % d’employés ayant une limitation.

Dans le contexte de la COVID-19, toutes les mesures ont été mises en place afin d’assurer que l’activité se déroule selon toutes les règles sanitaires en vigueur. Par le fait même, le souper habituel n'a pas pu avoir lieu. Par conséquent, les golfeurs ont reçu une boîte à lunch aux couleurs de Groupe Aptas pour compenser ce désagrément.

« Toute l’équipe derrière cet événement est très fière de dire "mission accomplie " ! », a indiqué Développement économique Nouvelle-Beauce (DENB) par voie de communiqué de presse. « À la mi-mai, la 34 e édition affichait déjà complet et malheureusement nous avons dû refuser des participants! Ce sont donc des gens d’affaires plus qu’heureux de pouvoir enfin se retrouver pour réseauter, et ce, avec des conditions idéales pour la pratique du golf que nous avons eu la chance de côtoyer. »

Notons que les profits générés par ce tournoi seront réinvestis dans divers services pour les entrepreneurs de La Nouvelle-Beauce.

SUR LA PHOTO : Claude Drouin, directeur du développement des affaires et commissaire industriel chez DENB, Lionel Bisson, président d’honneur du Tournoi et directeur général de Groupe Aptas, Josée Turgeon, présidente de DENB.