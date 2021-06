Une année de rebondissements pour la Coopérative de santé Robert-Cliche

C'est sous le thème de l’adaptation que le président de la Coopérative de santé Robert-Cliche, Benoît Paré, et la directrice générale, Marie-Claude Vachon, ont présenté le bilan des activités de l'organisme lors de la 13e Assemblée générale annuelle, qui s’est déroulée de façon virtuelle en soirée hier.

La progression du membership ainsi que les services offerts par l’infirmière privée de la Coopérative furent rapidement chamboulés par l’arrivée de la pandémie de COVID-19 au mois de mars 2020, ont indiqué les dirigeants, qui ont souligné le ralentissement et l’ajustement des activités autant du côté de la Coopérative, des médecins que de l’équipe administrative.

La Coopérative a dû faire l’achat de matériel de désinfection, réaménager ses salles d’attente et mettre en veille la majorité de ses services de soins infirmiers offerts aux membres et aux travailleurs.

Du côté des médecins, la plupart des rendez-vous physiques ont été modifiés par des rendez-vous téléphoniques et plusieurs ont été appelés en renfort à de multiples reprises à l’hôpital de Saint-Georges et à la clinique désignée d’évaluation.

Au niveau de l’équipe du secrétariat, les agentes ont dû s’adapter et se conformer à toutes les consignes de la santé publique et s’assurer de faire respecter les règles sanitaires dans les cliniques. « Nous profitons de l’occasion pour remercier notre clientèle pour sa très grande collaboration ! » a souligné M. Paré.

L’année 2020 fut également marquée par l’arrivée de deux nouveaux médecins, Dre Ann-Sarah Drouin et Dre Eloïse Tremblay et d’une nouvelle super infirmière, Sophie Mathieu. C’est maintenant 13 médecins et deux infirmier(ère)s praticien(ne)s qui pratiquent à la Coopérative.

M. Paré a également noté le départ de Nancie Allaire, qui a été la directrice générale de la Coopérative depuis sa création.

« Nous nous rappelons que Nancie Allaire a quitté l’organisation en août après 12 années de loyaux services et que la nouvelle directrice générale, Marie-Claude Vachon, a rejoint l’équipe en octobre dernier ». Il a aussi mentionné que cinq nouvelles employées ont fait leur arrivée au sein de l’équipe administrative de la Coopérative au cours de la dernière année.

Lors de la présentation du rapport annuel, Mme Vachon a souligné l’importance que représentent les contributions annuelles des membres pour la Coopérative. Malgré la légère baisse du nombre de membres, le ralentissement des activités de la Coopérative et la diminution du nombre de rendez-vous physiques dans les deux cliniques, les revenus des contributions annuelles demeurent croissants. La Coopérative termine l’année 2020 avec un bénéfice qui permettra certainement à l’organisme d’investir dans de nouveaux projets dans un futur rapproché.