Turbo Images remporte quatre prix de conception graphique de véhicule

L’entreprise d’habillage de véhicules Turbo Images, de Saint-Georges, vient de remporter quatre prix et cinq mentions honorables pour ses réalisations en conception graphique.

C'est l’Association canadienne du camionnage d’entreprise (ACCE) qui a annoncé les lauréats 2021 de son programme de reconnaissance dont Turbo Images qui a été est récompensée « pour sa créativité artistique et le soin qu’elle met non seulement à promouvoir des produits et des services, mais aussi à renvoyer une image constructive du secteur du camionnage. »

Turbo Images a remporté les honneurs dans les catégories suivantes : Camions porteurs (St. Helen's Meat Packers Ltd.), Événementiel/Promotionnel (Kriska Transportation), Identité visuelle de flotte (Metro Canada) et Sécurité nocturne (Voilà By Sobeys).

L’entreprise affiche cette année sa récolte d’honneurs la plus riche en huit ans. Turbo Images avait notamment obtenu deux prix et cinq mentions honorables en 2019, et quatre prix et quatre mentions honorables en 2020.

« J’ai fondé Turbo Images en 1993 avec un seul objectif en tête : devenir l’expert des habillages de véhicules en Amérique du Nord. Aujourd'hui, je suis fier de ce que nous avons accompli, et les plus récentes marques de reconnaissance de 3M et de l’ACCE traduisent notre passion pour notre secteur et notre art. Elles nous vont droit au cœur », de confier le président de l'entreprise, Pier Veilleux, par voie de communiqué de presse.