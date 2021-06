Un bilan des plus positifs pour DPME

Malgré une année d’incertitude causée par la pandémie, Développement PME (DPME) a présenté un bilan des plus positifs lors de son Assemblée générale annuelle virtuelle 2020-2021 qu'elle a tenue cette semaine.

Une fois de plus, les résultats obtenus dépassent les attentes des bailleurs de fonds, selon le rapport annuel de cette organisation sans but lucratif qui contribue au développement économique de la région de la Chaudière-Appalaches.

D’un point de vue global, en 2020-2021, DPME a rejoint 409 entreprises différentes. Au chapitre des interventions directes, cela comprend 82 mandats d’accompagnement individuel en entreprise, en plus d’avoir répondu à 301 demandes d’aide ponctuelle via son service d’infoconseils et réalisé 130 préévaluations en entreprise.

DPME a aussi créé une plateforme nommée « Ça va bien aller pour le manufacturier », qui a eu pour objectif de permettre aux participants d’échanger de façon virtuelle sur différents sujets touchant la pandémie de la COVID-19 et son impact au quotidien dans leur entreprise. Cette plateforme a offert 12 rencontres d’une heure auxquelles 68 personnes de 54 entreprises différentes ont participé; une activité coup de cœur de nos clients de la dernière année.

De toutes ces interventions découlent des retombées concrètes, puisque 27 % de des clients ont maintenu ou augmenté leur chiffre d'affaires, dont un a constaté une augmentation de 85 000 $. Par ailleurs, 27 % de nos clients ont maintenu ou augmenté leurs ventes internationales, 25 % ont remarqué une diminution de leurs coûts d'opération de l’ordre de 21 % et une amélioration de leur productivité de 11 %. Finalement, 19 % de nos clients ont obtenu un maintien ou une augmentation de leur marge bénéficiaire brute, dont un de plus de 12 000 $.

« Sachant très bien que la reprise économique passait nécessairement par le développement économique régional, DPME s’est fait un devoir de poursuivre ses activités et de continuer de participer activement à la sensibilisation et à l’accompagnement dans l’implantation de meilleures pratiques d’affaires auprès des PME manufacturières qu’elle soutient. C’est pourquoi DPME a remodelé son offre de services afin de développer des solutions concrètes pour répondre à leurs défis. Les résultats mentionnés précédemment font état de ce dévouement de mon équipe et j’en suis très fier » a mentionné Daniel Voyer, directrice général de l'organisme.