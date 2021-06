Dix ans d’actions communautaires pour l’École d’Entrepreneurship de Beauce

L’École d’Entrepreneurship de Beauce (EEB) souligne ses 10 années à soutenir l’engagement communautaire des entrepreneurs-athlètes qui entament le programme Élite et qui ont permis de réaliser 18 défis dans l'ensemble du Québec.

« Au-delà de la formation, les entrepreneurs qui traversent l’École ont un impact direct dans les communautés. Depuis plus de 10 ans, les entrepreneurs-athlètes ont contribué à améliorer le Québec. Grâce aux défis communautaires, on développe des valeurs humaines et un désir profond de faire la différence dans la société », a indiqué Martin Deschênes, président de l’École d’Entrepreneurship de Beauce.

Les entrepreneurs-athlètes qui se sont impliqués dans les différents défis ont offert aux organismes leur temps, leur expertise et leur savoir-faire entrepreneurial.

« Le défi communautaire nous permet d’apprendre quelque chose de chaque personne qui y participe. C’est l’occasion de se remettre en question, mais aussi de valider certaines de nos capacités pour mieux se positionner dans son entreprise. Je suis plus que motivée à continuer d'être la meilleure version de moi-même comme femme entrepreneure », a ajouté Lysanne Gingras, entrepreneur-athlète Élite de la C18 et CEO de La Mangue Verte.

Au delà de l’impact financier, les retombées en argent, biens et services de ces projets se comptent à plus de 4 000 000 $.