Comment mettre en place une solution de suivi des leads efficace

Le développement d’une entreprise dépend essentiellement de ses clients. De ce fait, elle doit concentrer une grande partie de ses efforts dans la prospection. Les passages suivants font le point sur l'importance du CRM. Découvrez également comment mettre en place une stratégie de suivi des leads.

Pourquoi faire un suivi des leads ?

Tout d’abord, un lead désigne un contact commercial ayant déjà manifesté de l’intérêt pour le produit ou le service d’une entreprise. Pour que celui-ci devienne un client, il est nécessaire de faire un lead management, ou d’un suivi.

L’objectif est de mener un lead jusqu’à la fin du tunnel de conversion, qui est la conclusion d’une vente.

Diverses actions doivent être engagées afin d’atteindre cet objectif, notamment la gestion de la relation client, ou le CRM. Pour cela, vous pouvez travailler avec des professionnels des CRM à Montréal.

Le CRM : C’est quoi exactement ?

Connu sous l’appellation système CRM, logiciel CRM ou encore outil CRM, le terme est une abréviation de l’anglais “Customer Relationship Management”. Il peut également se traduire en français par “Gestion de la relation client”. Les entreprises en ont recours pour la gestion et le suivi de leurs leads. Et comment ?

Un outil CRM établit une relation durable entre une entreprise et ses prospects. Il permet de collecter toutes les informations et les données concernant les clients. Cela inclut le numéro de téléphone, l’adresse email ou encore l’historique des échanges. Avec pour objectif de mieux les connaître et de les fidéliser.

Le CRM est centré davantage sur l’analyse du comportement et des besoins des leads. Ainsi, l’entreprise pourra comprendre leurs décisions d’achat et leurs préférences pour optimiser ses ventes.

Comment réussir son suivi ?

Vous devez tout d’abord identifier les pistes commerciales. Cela consiste à déterminer vos potentiels leads les plus qualifiés. Cette étape nécessite l’identification de chaque prospect, incluant sa personnalité et son comportement d’achat. Entre autres, vous aurez à récolter toutes les potentielles informations sur le lead.

Après, vous pouvez entamer le processus de gestion de vos leads. En effet, ces informations vont favoriser votre compréhension des besoins et des attentes de chaque lead. Comme action, vous pouvez par exemple offrir des contenus premium pour les potentiels leads. Aussi, les réseaux sociaux peuvent être utilisés pour le partage de contenus qualitatifs pour favoriser l’engagement des leads vis-à-vis de votre entreprise.

Entre autres, classer les prospects selon leur degré de maturité, le “scoring”. Il s’agit d’un système permettant de déterminer l’intérêt d’un lead en particulier pour votre produit. Ainsi, vous pourrez planifier les activités marketing à engager afin de faire entrer vos leads dans votre tunnel de vente. Il faut par la suite passer au “lead nurturing” pour finaliser la conversion.

Le suivi des leads est donc crucial pour la croissance et le développement d’une entreprise. Et sachez que le système CRM fait partie des points à travailler pour réussir.