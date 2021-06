Résolve Énergie construira une bioraffinerie en Beauce

L'entreprise Résolve Énergie établit son usine de démonstration dans le parc industriel de Lac-Mégantic pour y développer son procédé de création de bioéthanol de 2e génération, entièrement fabriqué à partir de biomasses résiduelles forestières et agricoles valorisées. Puis viendra une bioraffinerie en Beauce.

Initialement développée en laboratoire à l'Université de Sherbrooke, cette technologie unique, dont Résolve Énergie a depuis acquis tous les droits intellectuels, a d'abord dû passer la phase d'usine pilote.

Installée à Saint-Romain, cette étape a permis à l'entreprise de valider la technologie et les résultats obtenus en laboratoire. Des essais fructueux ont permis de confirmer le potentiel que représentent les résidus lignocellulosiques et de valider les rendements. L'apport du Comité de développement de Saint-Romain a été crucial dans cette phase pour faire avancer la recherche.

L'entreprise passe à la prochaine étape et implante dans le parc industriel de Lac-Mégantic son usine de démonstration. L'usine impliquera à terme des investissements de plus de 18 millions de dollars en financement privé et public.

« Nous voilà maintenant en train de souligner une étape importante avec l'implantation d'un démonstrateur industriel qui permettra à Résolve de produire simultanément deux biocarburants, une percée technologique mondiale dans le domaine de la bioraffinerie », a indiqué par voie de communiqué de presse le président de Résolve Énergie, André Proulx.

Ce dernier a souligné que l'entreprise vise à porter sa technologie à une échelle de production industrielle, pour la mise en place éventuelle d'une première bioraffinerie. Celle-ci serait implantée dans le secteur de la Beauce d'ici deux à trois ans. La localisation de la bioraffinerie sera déterminée en fonction de la proximité des approvisionnements, entre autres.

Fait important, au terme de la phase de démonstration qui se déroulera à Lac-Mégantic, les équipements demeureront sur place dans le parc industriel. La Ville et ses partenaires de développement économique travaillent déjà sur un projet structurant pour la région, soit la mise en place d'un premier centre d'innovation en bioénergie. Des démarches sont en cours pour qu'un tel centre voit le jour à Lac-Mégantic et devienne un catalyseur de projets pour la fabrication des produits dérivés du procédé de Résolve Énergie, et d'autres technologies d'avenir qui émergeront de la tête des chercheurs au cours des prochaines années.

Notons un soutien financier de 671 842 $ du gouvernement du Québec afin de réaliser les études préalables à la mise en place de l'usine de démonstration.

La technologie unique de Résolve Énergie permet de valoriser les résidus forestiers, agricoles et autres, en produisant des biocarburants, optimisant ainsi toutes les composantes de la biomasse résiduelle comme les écorces générées par les scieries, de même que les résidus agricoles comme les tiges de maïs et de soya abandonnées dans les champs. Ainsi, l'entreprise produira un bioéthanol de seconde génération et des granulés de lignine à haute valeur énergétique.