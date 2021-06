Le Village Aventuria se lance dans un projet de développement majeur

Afin de soutenir le nouveau projet de développement majeur du Village Aventuria à Saint-Jules, le gouvernement a accordé une aide financière de 275 000 $ pour participer au volet d'hébergements insolites et à l’ajout de sentiers en forêt.

C’est ce qui a été annoncé aujourd’hui par le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, au nom de la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, lors d’une conférence de presse O Sommet, à Saint-Jules.

Des 275 000 $ octroyés, 250 000 $ seront versés dans le cadre du Programme de soutien aux stratégies de développement touristique (PSSDT), volet 3, pour l'Appui à la Stratégie de mise en valeur du tourisme de nature et d’aventure, et 25 000 $ proviendront du volet 3 de l’Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT) 2020-2022, en collaboration avec Tourisme Chaudière-Appalaches.

Ce financement s’inscrit dans le projet de développement majeur du site qui a été présenté par le Club Parentaide et qui devrait voir le jour en 2022.

« C’est un projet qui représente un développement de 3 M$ à Saint-Jules et à ce jour nous avons déjà 25 % de notre financement », a indiqué Éric Poulin, directeur général du Village Aventuria.

Les financements permettront au Village Aventuria, ouvert depuis 2016, d'aménager 10 unités d'hébergement insolite différentes, dont quatre se trouveront proche des installations de jeux et six plus en forêt. Les appels d’offres pour celles-ci devraient se faire à l’automne.

Aussi, 30 kilomètres de sentier en forêt seront aménagés pour pouvoir accéder aux unités d'hébergement, ainsi que pour des promenades en raquettes, des randonnées et l'observation des étoiles. L'entreprise souhaite également construire un nouveau sentier aérien (achat de nouveaux jeux et installation) ainsi qu'installer des panneaux d'interprétation.

« Je suis fier de cet appui de votre gouvernement et félicite les gestionnaires du Village Aventuria pour leur projet novateur. En plus de faire de notre région un endroit encore plus attrayant, il permettra de prolonger la durée du séjour des visiteurs, ce qui stimulera l’économie régionale », a précisé le député Luc Provençal.

Ce projet se veut « touristique et éducatif », selon les mots d’Éric Poulin. « Nous souhaitons accueillir 40 000 visiteurs en 2023, soit le double de nos chiffres habituels », a-t-il précisé.

En collaboration avec le Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE), la construction d’un restaurant-école permettra d’accueillir des jeunes pour qu’ils puissent apprendre directement sur place.

« Des élèves vont venir parfaire directement leur compétence ici. Que ce soit en cuisine ou encore en charpenterie-menuiserie également. La campagne de financement dont je suis co-président sera un travail de longue haleine, mais on va atteindre notre objectif pour nos jeunes », de mentionner Normand Lessard, directeur général du CSSBE.

Pour finir, le hockeyeur Yanni Gourde, originaire de la région et ambassadeur du Programme Jeunes Leaders au Village Aventuria, soutient le projet depuis Tampa Bay. La direction espère le voir cet été pour présenter la coupe Stanley aux jeunes.